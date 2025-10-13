Παρουσία Αρχηγού ΓΕΑ στην Τελετή Παραλαβής του Πρώτου F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρέστη στην τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Florennes.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αρχηγός ΓΕΑ συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Major General Geert De Decker, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Διαβάστε επίσης

Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή ανέδειξε το σταθερό ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής και τη διατήρηση στενών δεσμών με συμμαχικές χώρες.