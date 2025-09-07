PoliceNET of Greece logo
Παρούσα η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. στη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο, ενόψει ΔΕΘ

14:19 | 07/09/2025

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έδωσε το αγωνιστικό της παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον Λευκό Πύργο, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Παρούσα και η Ομοσπονδία μας μαζί με τις δεκάδες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της από όλη την Ελλάδα αλλά και με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με δυναμική και ενωτική φωνή, διεκδικούμε:

  • Όχι στην υποβάθμιση και την αδικία εις βάρος της εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται στο «φερόμενο» πολυνομοσχέδιο.

  • Αξιοπρεπείς αποδοχές και αναγνώριση των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας. Οι μαζικές παραιτήσεις και η ψυχολογική πίεση δεν μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού.

  • Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, χωρίς νέες καθυστερήσεις, από την Κυβέρνηση και το σύνολο του Πολιτικού Κόσμου.

  • Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά τα δικαιώματα μας.

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια.

Οι στρατιωτικοί δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

