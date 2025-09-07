Παρούσα η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. στη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο, ενόψει ΔΕΘ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έδωσε το αγωνιστικό της παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον Λευκό Πύργο, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Παρούσα και η Ομοσπονδία μας μαζί με τις δεκάδες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της από όλη την Ελλάδα αλλά και με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με δυναμική και ενωτική φωνή, διεκδικούμε:
-
Όχι στην υποβάθμιση και την αδικία εις βάρος της εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται στο «φερόμενο» πολυνομοσχέδιο.
-
Αξιοπρεπείς αποδοχές και αναγνώριση των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας. Οι μαζικές παραιτήσεις και η ψυχολογική πίεση δεν μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού.
-
Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, χωρίς νέες καθυστερήσεις, από την Κυβέρνηση και το σύνολο του Πολιτικού Κόσμου.
-
Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά τα δικαιώματα μας.
Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια.
Οι στρατιωτικοί δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.