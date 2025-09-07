Παρούσα η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. στη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο, ενόψει ΔΕΘ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έδωσε το αγωνιστικό της παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον Λευκό Πύργο, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Παρούσα και η Ομοσπονδία μας μαζί με τις δεκάδες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της από όλη την Ελλάδα αλλά και με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με δυναμική και ενωτική φωνή, διεκδικούμε:

Όχι στην υποβάθμιση και την αδικία εις βάρος της εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται στο «φερόμενο» πολυνομοσχέδιο.

Αξιοπρεπείς αποδοχές και αναγνώριση των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας. Οι μαζικές παραιτήσεις και η ψυχολογική πίεση δεν μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού.

Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, χωρίς νέες καθυστερήσεις, από την Κυβέρνηση και το σύνολο του Πολιτικού Κόσμου.

Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά τα δικαιώματα μας.

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια.

Οι στρατιωτικοί δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.