Παρούσα η Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας στην 89η ΔΕΘ

Στην Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που συνδιοργάνωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων στα πλαίσια των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το αστυνομικό συνδικαλιστικό μας κίνημα έδωσε το παρών στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Λευκού Πύργου) την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.

Η Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας μας, ήταν παρούσα ενώνοντας τη φωνή της με αυτές των πρωτοβάθμιων σωματείων Αστυνομικών ανά την Ελλάδα.

