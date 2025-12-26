Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε – Δείτε βίντεο

Πτώση οχήματος στη θάλασσα σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί στην περιοχή Πούντα Πάρου, χωρίς να υπάρχουν επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό πιθανόν προκλήθηκε από μη ασφαλισμένο χειρόφρενο.

Στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Συμβαίνουν κι αυτά…μπορεί το σοκ για τον ιδιοκήτη να ήταν μεγαλο, αλλα σκεφτείτε οτι θα μπορούσαμε να είχαμε και χειρότερα αν υπήρχαν επιβαίνοντες!