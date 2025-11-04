Παρων ο Αστυνομικός Διευθυντής στην Αριδαία

Στους εορτασμούς για την απελευθέρωση της Αριδαίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Αστυνομικός Διευθυντής Πέλλας.

Ο Δημήτρης Γεωργίτσας μετείχε τόσο στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναο Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικίου οσο και στην επιμνημόσυνη δέηση αλλα και παρακολούθησε με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας την παρέλαση των μαθητών, των συλλόγων και του Στρατού

Ο κος Γεωργίτσας μάλιστα δεν πτοήθηκε ούτε και απο την βροχή, μένοντας αγέρωχα κατι απο την ισχυρή βροχή στην επιμνημόσυνη δέηση

Η παρουσία του Δημήτρη Γεωργίτσα στην Αριδαία εστειλε ενα ξεκάθαρο μήνυμα, πως ο Αστυνομικός Διευθυντής Πέλλας εχει ψηλά στην ατζέντα του την Αλμωπία και ειναι αποφασισμένος να πετάξει το έγκλημα

Πηγή: pellanews.gr