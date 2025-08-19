Ανακοίνωση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφ/νιας και Ιθάκης

ΘΕΜΑ: ‘’ Παροχή σύγχρονης συσκευής ΚΑΡΠΑ (Απινιδωτή) στο Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας για τους πολίτες’

Με ενέργειες της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς & Ιθάκης και χάρη στην ευγενική προσφορά του κ. Ανδρέα Νικολάου Βεργωτή, τίθεται στη διάθεση όλων των πολιτών μία σύγχρονη συσκευή ΚΑΡΠΑ (Απινιδωτής).

Με αυτή την πράξη αποδεικνύεται ότι όταν η κοινωνία, οι φορείς και οι πολίτες συνεργάζονται, μπορούν να σώσουν ζωές.

Η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Βεργωτή για την πράξη κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ο απινιδωτής τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας, για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Η Ένωση μας θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια του προσωπικού, με γνώμονα πάντα την προστασία των πολιτών της Κεφαλονιάς & της Ιθάκης.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΝΗ Ελένη