Παρίστανε τον αστυνομικό ή τον υπάλληλο της Βουλής και απέσπασε πάνω από 440.000 ευρώ

Συνελήφθη στη Σάμο ένας 47χρονος που κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης, που διαπράχθηκαν το διάστημα από το 2009 έως το 2025, σε βάρος πολιτών στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Αρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2025, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης.

Οπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόταν άλλοτε τον αστυνομικό και το στέλεχος της Ιnterpol και άλλοτε τον υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, τον υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, ή τον υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. «Διαφήμιζε» υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις κύρους και με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας τους άνω των 440.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την διεκδίκηση των χρημάτων τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του συλληφθέντος.

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή επτά ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.

Πηγή: kathimerini.gr