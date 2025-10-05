Παρέλαβαν τα πτυχία τους 485 νέοι Αστυνομικοί – Καλή σταδιοδρομία !!!

485 νέοι αστυνομικοί αποχαιρετούν σήμερα την Κομοτηνή μετά την τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων που τελέστηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων.

Νέοι άντρες και γυναίκες θα εμπλουτίσουν το Σώμα , ενώ δέχτηκαν τον χαιρετισμό του δντή της Σχολής Αστυνομικού δντή Δερμεντζίδη Πέτρου και του τιμώμενου προσώπου Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγου Γεώργιου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε επίσης

Νωρίτερα την τελετή ευλόγησε ο μητροπολίτης Μαρωνείας Κομοτηνής κκΠαντελεήμονας ενώ ακολούθησε η απονομή των πτυχίων στους νέους αστυφύλακες.

Στον χαιρετισμό του ο Αστυνομικός δντής Δερμεντζίδης Πέτρος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να ενισχύσουν τις αστυνομικές υπηρεσίες στο έργο που αυτές επιτελούν. Η Ελληνική Αστυνομία είναι η υπηρεσία που μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι και το σύνταγμα, οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Τιμώμενο πρόσωπο στην τελετή ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος , ο οποίος κατα την ομιλία του καλωσόρισε τους νέους αστυνομικούς στην αστυνομική οικογένεια. Μετά την αποφοίτησή τους οι αστυνομικοί θα υπηρετήσουν τον αστυνομικό θεσμό αξιοποιώντας όλα τα εφόδια που έλαβαν κατά την εκπαίδευσή τους, ενώ ευχήθηκε η ημέρα αυτή να είναι αφετηρία για νέους στόχους και νέες επιδιώξεις.