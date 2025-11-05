Παράσταση της Ομοσπονδίας στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλευρό της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη

Ξεκίνησε σήμερα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, η δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο κλειστό γήπεδο Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο του συναδέλφου αστυνομικού Λυγγερίδη και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων συναδέλφων- αστυνομικών.

Η Ομοσπονδία, πιστή στις αρχές της και στους καταστατικούς σκοπούς της, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δήλωσε δια του Νομικού της Συμβούλου κ. Χαρ. Μπουκουβάλα, παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Κατόπιν τούτου, οι δεκάδες συνήγοροι υπεράσπισης και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκαν για να τοποθετηθούν, η δε έγγραφη δήλωση τέθηκε στην διάθεση των συνηγόρων υπεράσπισης.

Ασχέτως της κρίσεως του Δικαστηρίου επί του παραδεκτού ή μη της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς εκδηλώθηκαν ήδη σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, η Ομοσπονδία δείχνει εμπράκτως την με κάθε τρόπο συμπαράστασή της τόσο στην οικογένεια του άδικα χαμένου συναδέλφου μας, όσο και στο σύνολο των συναδέλφων, που καθημερινά διακινδυνεύουν την ζωή τους για το καθήκον.

Η συμπαράσταση αυτή θα συνεχίσει να εκδηλώνεται με κάθε νόμιμο τρόπο, προς το συμφέρον του Έλληνα Αστυνομικού και τελικά του κοινωνικού συνόλου.

