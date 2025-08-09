Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η προσωρινή γέφυρα τύπου Bailey στην Τορώνη

Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η προσωρινή γέφυρα τύπου Bailey στην Τορώνη, στο σημείο όπου η υφιστάμενη γέφυρα είχε καταστραφεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Bora».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η νέα κατασκευή αποκαθιστά τη βατότητα στον κομβικό άξονα της νότιας Σιθωνίας, περιορίζοντας τις μεγάλες παρακάμψεις που είχαν επιβαρύνει την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Οι εργασίες τοποθέτησης, οι απαραίτητες ρυθμίσεις, καθώς και η σήμανση ολοκληρώθηκαν, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

«Η προσωρινή αυτή γέφυρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, αλλά δεν είναι η οριστική λύση. Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε μεθοδικά για την ταχεία επανασύνδεση της περιοχής και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μια μόνιμη, ασφαλής και σύγχρονη υποδομή», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου.

*φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Γενικό Επιτελείο Στρατού