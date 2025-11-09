Παράδοση τριών κιτ πρώτων βοηθειών μάχης (IFAK) από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας, της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συναδέλφων μας, προχώρησε στην εξασφάλιση και παράδοση τριών κιτ πρώτων βοηθειών μάχης (Individual First Aid Kits).

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία έγινε πραγματικότητα χάρη στην πολύτιμη συμβολή και υποστήριξη του Δικηγορικού Γραφείου Ελευθεριάδη, Γιαννούλη, Τανταλίδη, Χαρτοματζίδη και Δάνα, στους οποίους η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξή τους στο έργο των αστυνομικών της Πιερίας.

Η παράδοση – παραλαβή των κιτ πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, Αστυνομικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Παπανικολάου, τον οποίο ευχαριστούμε για τη σταθερή του υποστήριξη και το ειλικρινές ενδιαφέρον που επιδεικνύει διαρκώς για την ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Τα τρία κιτ θα διατεθούν:

* στη Διμοιρία Υποστήριξης,

* στην Ο.Π.Κ.Ε και

* στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον εκπαιδευτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συνάδελφο, κ. Οικονόμου Ναούμ,ο οποίος με επαγγελματισμό, εμπειρία και εθελοντικό πνεύμα μεταδίδει στους συναδέλφους μας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. Η συμβολή του είναι καθοριστική, καθώς μέσα από τη συνεχή του παρουσία και καθοδήγηση, ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αυτοπεποίθηση των αστυνομικών της Πιερίας στο πεδίο.

Στόχος της Ένωσης είναι κάθε εποχούμενη περιπολία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας να διαθέτει στο άμεσο μέλλον το δικό της IFAK, ώστε κάθε αστυνομικός να έχει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία τόσο των συναδέλφων όσο και των πολιτών.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επαγγελματική επάρκεια, την ασφάλεια και την κοινωνική προσφορά των αστυνομικών της Πιερίας.