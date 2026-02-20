Παράδοση στολών στον Α.Σ. Αερολιμένα Αλεξ/πολης και στο ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ. Αλεξ/πολης

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης συνέχισε την παράδοση των στολών μάχης που εξασφάλισε από διάφορες χορηγίες.

Συγκεκριμένα παραδόθηκαν στολές στα μέλη μας που υπηρετούν στον Αστυνομικό Σταθμό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης και στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.).

Με την παράδοση ακόμη είκοσι (20) στολών μάχης στα μέλη μας που υπηρετούν στις παραπάνω Υπηρεσίες, φτάνουμε στις διακόσιες (200) στολές μάχης που έχουν παραδοθεί και συνεχίζουμε για την χορηγία και στα υπόλοιπα μέλη μας που υπηρετούν στις υπηρεσίες της έδρας της Δ.Α. Αλεξ/πολης.

Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν με ικανοποίηση αυτή την προσφορά του Σωματείου μας αναγνωρίζοντας

την προσπάθεια που κάνουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο.

Για άλλη μία φορά η Ένωσή μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα μέλη της

αφουγκραζόμενη τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Συνεχίζουμε….!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640