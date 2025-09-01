Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του Αεροπορικού Τομέα του ΕΚΣΕΔ

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε, στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του Αεροπορικού Τομέα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), από τον Σμήναρχο (Ι) Στυλιανό Μιχαηλάρα στον Σμήναρχο (Ι) Ιωάννη Καλέμο.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αρχηγός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Χριστοδούλου ως εκπρόσωπος του Υπαρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Ιωάννη Κωτσάκη, o A’ και Β’ Υπαρχηγός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς και Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος αντίστοιχα, οι Διευθυντές των Κλάδων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και αντιπροσωπείες Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

