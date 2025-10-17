Παράδοση Επιχειρησιακού Εξοπλισμού από το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Υπηρεσίες Πρώτης Γραμμής Δ.Α. Καβάλας

Την Πέμπτη 16/10/2025 το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. ΓΑΛΑΝΙΔΗ Αναστάσιο, τον Γενικό Γραμματέα κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Άνθιμο, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Δαμιανό, τον Αναπληρωτή Ταμεία κ. ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ Βασίλειο και τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ Γ’ κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ευστάθιο, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του να θωρακίσει τους συναδέλφους πρώτης γραμμής επισκέφθηκε το Αστυνομικό Μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

Παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή της Δ.Α. Καβάλας κ. ΣΙΜΟΥΔΗ Κωνσταντίνου παραδόθηκε σύγχρονος επιχειρησιακός εξοπλισμός στις αστυνομικές υπηρεσίες ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε. και στην Διμοιρία Υποστήριξης Καβάλας.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Α/Α’ κ. ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ Ιωάννης παρέλαβε 2 αδιάβροχους φορητούς ασύρματους Retevis RA89 VHF/UHF 10W.

Ο επικεφαλής της Διμοιρίας Υποστήριξης Α/Β’ κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Σπυρίδων παρέλαβε 2 θώρακες προστασίας, φορητό ασύρματο, θήκη μεταφοράς πυροσβεστήρα και θήκη φυσούνας.

Ο επικεφαλής της Ο.Π.Κ.Ε. παρέλαβε 10 σύγχρονους υψηλών προδιαγραφών φορείς αλεξίσφαιρων και 2 φορητούς ασύρματους. Εξοπλισμός που θα αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον βαθμό προστασίας των υπηρεσιών.

Μένουμε σταθεροί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των συναδέλφων μας ώστε να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικότερα, με την βοήθεια και συμβολή των ευπατριδών χορηγών μας, που η προσφορά τους αυτή επιστρέφεται πολλαπλάσια πίσω στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας.

Έχουμε επιλέξει να είμαστε χρήσιμοι και παρών όπου χρειαστεί, δεν αφήνουμε κανέναν αβοήθητο, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την στήριξή που λαμβάνουμε από τους συναδέλφους μας και τους συμπολίτες μας διότι μας δυναμώνουν την θέληση να κάνουμε περισσότερα.

Πάντα δίπλα στον συνάδελφο.