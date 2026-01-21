Παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος-στολίδι που αλλάζει το κέντρο της Αθήνας -Πόσο θα μειώσει την κίνηση

Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε ότι η Βασιλίσσης Όλγας είναι ουσιαστικά έτοιμη και θα δώσει σημαντική ανάσα στη κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής.

Ένα έργο που ταλαιπώρησε για χρόνια τους κατοίκους και τους οδηγούς της Αθήνας φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε στην εκπομπή «10′ Με Τόνο» του ΕΡΤnews ότι η Βασιλίσσης Όλγας είναι ολοκληρωμένη σε ποσοστό 95% και απομένει μόνο ένα μικρό τμήμα μπροστά στη λεωφόρο Βασιλίσσης﻿ Αμαλίας.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη αποστείλει την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο αρμόδιο Υπουργείο, με όλες τις αρμόδιες αρχές να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει ουσιαστική κυκλοφοριακή ανάσα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την κατασκευαστική εταιρεία, το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ενώ η τελική προθεσμία που έχει δοθεί στην εταιρεία είναι ο Μάρτιος.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι χρειάστηκαν έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα έργο μήκους μόλις μισού χιλιομέτρου, με κόστος περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος λόγος που πρέπει να αποδοθεί, όπως είπε, είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή που είναι έντονη κυρίως τις πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι. ﻿

Ο Δήμος Αθηναίων έχει παρουσιάσει νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία εκτιμάται ότι θα μειώσει την κίνηση κατά περίπου 20%. Με δύο νέες δεξιές στροφές, οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις στο κέντρο, οι οποίες σήμερα επιβαρύνουν σημαντικά την κυκλοφορία.

Παράλληλα, θα γίνει αναστροφή στη λεωφόρο Αμαλίας, ώστε όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς την Ακρόπολη να το κάνουν άμεσα, χωρίς να κάνουν τον κύκλο του Συντάγματος.

Ο Χάρης Δούκας ανέφερε επίσης ότι, πέρα από το κυκλοφοριακό όφελος, έχει δημιουργηθεί και ένας πιο όμορφος και λειτουργικός χώρος, με την αποκάλυψη των αρχαίων και τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, που ενώνονται με το Ζάππειο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δημιουργείται «μια πολύ ωραία περατζάδα και ένας δρόμος πολυτροπικός», που θα συνδυάζει ήπια κυκλοφορία, μέσα μαζικής μεταφοράς και πεζούς.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος τόνισε ότι το κυκλοφοριακό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Αθήνας και απαιτεί λύσεις σε πολλά επίπεδα. Εκτός από τις παρεμβάσεις στους δρόμους, προχωρά και η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και η δημιουργία νέων χώρων parking, όπως αυτός που ανοίγει σύντομα στον Σταθμό Λαρίσης, ενώ έχουν βρεθεί άλλοι δύο χώροι στο κέντρο και στην Κυψέλη.

Παράλληλα, αναζητούνται νέες λύσεις και για περιοχές όπως το Παγκράτι, με στόχο να μειωθεί η πίεση στους δρόμους και να γίνει πιο εύκολη η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

