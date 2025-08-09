Πάνω από 9 ώρες διήρκησε η απολογία του πρώην αστυνομικού TikToker - Τι υποστήριξε

Πάνω από 9 ώρες διήρκησε η απολογία του TikToker και πρώην αστυνομικού ο οποίος μαζί με τον 22χρονο φίλο του προφυλακίστηκαν για την ποσότητα των 153 γραμματίων κοκαϊνης.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη των ναρκωτικών και ότι ουδέποτε αντιλήφθηκε πως ο φίλος του μετέφερε ή κατείχε ναρκωτικά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φίλος του πρώην αστυνομικού παραδέχθηκε ότι η ποσότητα κοκαΐνης ανήκε στον ίδιο.

Η προφυλάκιση του του 33χρονου πρώην αστυνομικού γνωστός στην πλατφόρμα του TikTok για τα βιντεάκια που αναρτούσε, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του 153 γραμμάρια κοκαϊνης, φυσίγγια, ζυγαριά ακριβείας αναβολικά χάπια αλλά και η αστυνομική ταυτότητα την οποία δεν είχε παραδώσει όταν υπέβαλε παραίτηση, με τον ισχυρισμό ότι την είχε χάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αδιάφθοροι» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τον παρακολουθούσαν από καιρό, καθώς είχαν πληροφορίες για την παράνομη δράση του και δεν αποκλείουν να παραιτήθηκε από την αστυνομία γιατί πιθανόν αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η αναγνωρισιμότητα στα social media

Ο 33χρονος πρώην αστυνομικός έγινε γνωστός μέσα από τα social media με τα βίντεο που αναρτούσε. Γρήγορα οι αναρτήσεις τους απέκτησαν μεγάλο κοινό, ωστόσο πολλές φορές οι τοποθετήσεις του λόγω της δημοσιότητας που εκείνος επεδίωκε έφερναν σε δύσκολη θέση το Αστυνομικό Σώμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι βίντεό του έγινε viral με πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Ο 33χρονος πρώην αστυνομικός είχε παραιτηθεί μόλις πριν από λίγους μήνες από το Σώμα. Ήταν υπαρχιφύλακας που υπηρετούσε στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ είχε παρασημοφορηθεί για υπηρεσιακή του δράση, όπως είχε αναφέρει και ο ίδιος σε βίντεο στο Tik Tok.

Η σύλληψη

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από στοχευμένη παρακολούθηση. Οι άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας πέρασαν χειροπέδες στον πρώην αστυνομικό, ο οποίος έφερε πάνω του σημαντική ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, έγινε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν:153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια, ζυγαριές ακριβείας, αλλά και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, η οποία υποτίθεται πως είχε χαθεί, όταν παραιτήθηκε.

Το γεγονός ότι εντοπίστηκε η αστυνομική του ταυτότητα εγείρει επιπλέον ερωτήματα σχετικά με τον πραγματικό λόγο της αποχώρησής του από το Σώμα.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν υπάρχει κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχε, αλλά και πώς διοχετεύονταν τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του, ενός πρώην αστυνομικού με ηθικό προφίλ, και στην παράνομη δραστηριότητα, που φέρεται να είχε αναπτύξει.

