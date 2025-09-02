Πάνω από 300 άνθρωποι σε πόλη της Ρωσίας απομακρύνονται από τα σπίτια τους εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής drones

Πάνω από 300 κάτοικοι χρειάστηκε να φύγουν εσπευσμένα από τα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Ραστόφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Γιούρι Σλιούσαρ, προσθέτοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία υπάρχουν τρεις -ελαφρά- τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Σε διαμέρισμα, βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone και «προληπτικά» αποφασίστηκε «320 ένοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα», εξήγησε.

Κατά τον αξιωματούχο, η επιδρομή προκάλεσε ζημιές και μικρής έκτασης πυρκαγιές αλλού.