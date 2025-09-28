Πάνω από 19 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας εντόπισαν και κατάσχεσαν περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης προχθες (26-9-2025) το πρωί, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ αναζητούνται έτεροι συνεργοί του.

Αναλυτικότερα, ο δράστης οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη Χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ανωτέρω αστυνομικοί σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Καστανέων και τελωνειακούς υπαλλήλους, στο όχημα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών , εντόπισαν με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών, -36- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -19- κιλών και -845- γραμμαρίων και -1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας σε κρυσταλλική μορφή (MDMA), συνολικού βάρους -1- κιλού και -550- γραμμαρίων, τα οποία μετέφερε από τη Βουλγαρία με σκοπό τη διακίνηση τους στην Τουρκία, μέσω του ανωτέρω συνοριακού σημείου.

Κατασχεθήκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης, χρηματικά ποσά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.