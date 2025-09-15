PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Πάνω από 14.000 έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική για την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ - ΒΙΝΤΕΟ

τροχονομοι
23:14 | 15/09/2025

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -14.078- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -2.643- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών κ.α.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, συνελήφθησαν -6- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -389- οχήματα, εκ των οποίων -199- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -500- άδειες ικανότητας οδήγησης και -134- άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι  για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis