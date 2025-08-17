Πανιώνιος-Ανακοίνωσε την απόκτηση της Κοβαλέβσκα

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση της 33χρονης Πολωνής πασαδόρου, Μαρλένα Κοβαλέβσκα.

Η ανακοίνωση:

«Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μαρλένα Κοβαλέφσκα. Η 33χρονη πασαδόρος κατάγεται από την Πολωνία και έχει ύψος 1.76 μ.

Ξεκίνησε την καριέρα της από την Enea Energetyk Poznań και στη συνέχεια υπέγραψε για τρία χρόνια στην Budowlani Toruń. Ακολούθησε η θητεία της στην KS Pałac Bydgoszcz και τη σεζόν 2017-2018 αγωνίστηκε με τα χρώματα της BKS Profi Credit Bielsko-Biała.

Μετέπειτα πήρε μεταγραφή στην Grupa Azoty Chemik Police, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Πολωνίας (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024) και ισάριθμα Κύπελλα (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023). Επίσης πανηγύρισε και την κατάκτηση δύο Σούπερ Καπ (2019/2020, 2023/2024).»