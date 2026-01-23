Πανικός για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες – Οι διευκρινίσεις Δημογλίδου για τις παλιές, τι ισχύει

«Μπλοκαρισμένο» από την πληθώρα των αιτήσεων είναι το σύστημα για την έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας με τους πολίτες να αναζητούν εναγωνίως ραντεβού σε κάποιο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης ή ακόμα και σε γειτονικούς νομούς.

Η «καραμπόλα» που κυριολεκτικά «γονάτισε» το ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι όταν κατά το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου πολλοί πολίτες παρότι είχαν κλείσει νωρίτερα τα ραντεβού για την έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας δεν εμφανίστηκαν στα αστυνομικά τμήματα καθώς έλειπαν για διακοπές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύστημα από τη μία να δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού και στην συνέχεια από τον Σεπτέμβριο να «φορτωθεί» εκ νέου καθώς οι ίδιοι έσπευσαν να κλείσουν εκ νέου ραντεβού μαζί φυσικά και με χιλιάδες άλλους που προσπαθούσαν για πρώτη φορά να εξυπηρετηθούν.

Η κατάσταση έγινε περαιτέρω δύσκολη καθώς μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων επικράτησε- λανθασμένα- η αντίληψη ότι οι παλιές ταυτότητες θα ισχύουν έως τον Αύγουστο του 2026 κι ότι μετά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αυτή η λανθασμένη εντύπωση έφερε νέο κύμα προσπαθειών χιλιάδων πολιτών που προσπαθούν να βρουν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ραντεβού για να εκδώσουν νέα ταυτότητα είτε φοβούμενοι ότι σε λίγους μήνες δεν θα ισχύει η παλιά είτε γιατί κάποιοι άλλοι προσπαθούν παράλληλα να αντικαταστήσουν το διαβατήριο τους για το οποίο όμως χρειάζεται νέα αστυνομική ταυτότητα.

«Η παλιά ταυτότητα θα ισχύει εντός Ελλάδας και μετά τον Αύγουστο»

Μιλώντας στο thestival.gr η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε καταρχάς ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα ισχύουν κανονικά εντός της χώρας και μετά τον Αύγουστο το 2026, όμως δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

«Υπάρχει μια εικόνα στους πολίτες, έχουν πάθε έναν πανικό, με την ημερομηνία του Αυγούστου του 2026 γιατί τότε θεωρούν ότι σταματάνε να ισχύουν οι ταυτότητες μας. Δεν ισχύει αυτό. Η ταυτότητα η παλιά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά ως νομιμοποιητικό έγγραφο μέσα στην χώρα. Δηλαδή αν κάποιος δεν προλάβει να βγάλει νέα ταυτότητα μέχρι τον Αύγουστο δεν σημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο, δεν ισχύει κι ότι δεν μπορεί να βγάλει νέα ταυτότητα. Δεν υπάρχει λόγος πανικού», τόνισε η κ. Δημογλίδου και εξήγησε ότι η καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου «ισχύει μόνο για ταξίδι στο εξωτερικό».

«Αν δηλαδή πρέπει κάποιος να ταξιδέψει μέχρι εκείνη την ημερομηνία (σ.σ. Αύγουστος 2026) θα πρέπει να έχει προμηθευτεί νέα ταυτότητα», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία κάνει ήδη μεγάλες προσπάθειες να ανοίξουν κι άλλα ραντεβού για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες ενώ πρόσθεσε ότι πολίτες που έχασαν λόγω κλοπής τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή άτομα που πρέπει να ταξιδέψουν επειγόντως και πρέπει να ανανεώσουν το διαβατήριο τους και κατά συνέπεια χρειάζονται νέα ταυτότητα τότε εξυπηρετούνται άμεσα από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.