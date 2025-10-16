Πανελλήνιο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ από 60.650 μαθητές - Eκστρατεία για να γίνει μάθημα στα σχολεία

Με τη συμμετοχή 60.650 μαθητών από 550 σχολεία όλης της χώρας «έσπασε» σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ, κατά τη διάρκεια δράσης που διοργάνωσε η ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» παρουσία 1.000 μαθητών, ενώ χιλιάδες άλλοι μαθητές από 550 σχολεία συμμετείχαν διαδικτυακά.Το φετινό ρεκόρ, με τριπλάσιες συμμετοχές σε σχέση με πέρυσι, αφιερώθηκε στην οικογένεια του εκλιπόντος βουλευτή της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος είχε συμβάλει στη μείωση του ΦΠΑ των απινιδωτών στο 6% και έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι ύστερα από καρδιακή ανακοπή.
Ο πρόεδρος και ιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσης Στεφανάκης, ανακοίνωσε ότι το 2026 ξεκινά μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών προκειμένου να θεσμοθετηθεί η ΚΑΡΠΑ ως μάθημα στα ελληνικά σχολεία, ώστε κάθε μαθητής να μάθει να σώζει μια ζωή.
Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι «η Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς είναι υπενθύμιση πως πέρα από τα μαθήματα των σχολικών αιθουσών υπάρχει και το μάθημα της ζωής, εκεί όπου κάθε άνθρωπος, ακόμη κι ένα παιδί, μπορεί να γίνει ήρωας».
Όπως ανέφερε, «το Kids Save Lives απέδειξε ότι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Πάνω από 500.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε δεξιότητες ζωής και δεκάδες συμπολίτες μας σώθηκαν χάρη σε αυτές τις γνώσεις».
Ο υφυπουργός μετέφερε τον ενθουσιασμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία, λέγοντας πως «τέτοιες δράσεις αποτυπώνουν το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας - μιας χώρας που επενδύει στη γνώση, την υπευθυνότητα και τη δύναμη της νέας γενιάς». Παράλληλα σημείωσε ότι η οργάνωση «Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» αποτελεί έμπνευση για όλους, γιατί δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν συνδυάζεται η παιδαγωγική φροντίδα με την κοινωνική ευθύνη.
«Όταν ένα παιδί μαθαίνει να δίνει πρώτες βοήθειες, δεν μαθαίνει απλώς μια τεχνική. Μαθαίνει να νοιάζεται. Μαθαίνει ότι η ζωή του άλλου έχει αξία. Μαθαίνει να μη μένει αδρανής όταν κάποιος γύρω του χρειάζεται βοήθεια. Και αυτό είναι ίσως το πιο σπουδαίο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στη νέα γενιά», πρόσθεσε ο κ. Παπαϊωάννου.
Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives, Αναστάσης Στεφανάκης, σημείωσε ότι η οργάνωση ξεκίνησε το 2010 με στόχο να αλλάξει την κουλτούρα των Ελλήνων γύρω από τις πρώτες βοήθειες: «Οι ενήλικοι δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ στην ΚΑΡΠΑ. Πιστέψαμε ότι τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν αυτή τη νοοτροπία. Σήμερα έχουμε εκπαιδεύσει 530.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και έχουμε ξεπεράσει τα μισά ελληνικά σχολεία. Δημιουργήσαμε τον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών, έχουμε 3.000 απινιδωτές σε όλη τη χώρα και μέσα από την εφαρμογή I Save Lives ο καθένας μπορεί να εντοπίσει τον πλησιέστερο απινιδωτή».
Ανέφερε ακόμη πως 39 άνθρωποι στην Ελλάδα σώθηκαν ήδη από μαθητές που γνώριζαν ΚΑΡΠΑ, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κορίτσι που επανήλθε στη ζωή χάρη στη 14χρονη αδελφή του. Πρόσθεσε επίσης ότι, όταν κάποιος πάθει ανακοπή, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να φτάσει ασθενοφόρο μέσα σε 3-5 λεπτά, και γι’ αυτό όλοι πρέπει να μάθουν ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτών.
«Το 2026 ξεκινάμε μια εθνική εκστρατεία, όπου θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε ένα αίτημα του Kids Save Lives με σκοπό να θεσμοθετηθεί το μάθημα της ΚΑΡΠΑ στα ελληνικά σχολεία. Είναι κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, το υποσχέθηκε. Να γίνει ένα μάθημα ΚΑΡΠΑ στα ελληνικά σχολεία που θα έχει την ονομασία Kids Save Lives, να βάλουμε παντού -σε κάθε ελληνικό σχολείο και σε κάθε δημόσιο χώρο- έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, να πιστοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες, με σκοπό να έχουμε περισσότερο ασφαλή σχολεία», επισήμανε ο κ. Στεφανάκης.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε πως «το σχολείο που οραματιζόμαστε γίνεται πράξη - ένα σχολείο που δεν δίνει μόνο γνώσεις, αλλά θα δίνει παιδεία ζωής, αξίες, συνεργασία, εθελοντισμό. Και αυτό κάναμε σήμερα. Γιατί πραγματικά αυτά τα παιδιά από σήμερα, με δύο κινήσεις, συνδέουν τη ζωή με τον θάνατο· είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας του ανθρώπου που θέλουμε να πλάσουμε εμείς σήμερα στο σχολείο, για να βγει αύριο στην κοινωνία».
Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΚΜ, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, τόνισε πως «πάνω από 60.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα κάναμε ταυτόχρονα δύο λεπτά ΚΑΡΠΑ, στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε να σώσουμε μια ζωή».
Όπως είπε, η Κεντρική Μακεδονία, απ’ όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα, συνεργάζεται με την οργάνωση Kids Save Lives για να τοποθετηθούν απινιδωτές σε όλες τις “ τυφλές” περιοχές της Περιφέρειας, ώστε κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στη σωτήρια συσκευή.
«Έχουμε τους πιο μικρούς εκπαιδευτές στην Ευρώπη χάρη στο Kids Save Lives. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το πάμε ακόμη παραπέρα», δήλωσε.