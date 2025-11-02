Πανελλήνια ρεκόρ 25άρας πισίνας η Παυλοπούλου σε 100μ. και 200μ. μικτή ατομική

Σπουδαίες εμφανίσεις πραγματοποίησε η Νικόλ Παυλοπούλου, στην ημερίδα επιδόσεων 25άρας πισίνας, στο κολυμβητήριο Χαλανδρίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που από φέτος ανήκει στο Παλαιό Φάληρο, συνέτριψε χθες (1/11) το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200μ. μικτή ατομική με χρόνο 2:10.63, βελτιώνοντας κατά σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ (2:14.38), το οποίο είχαν από κοινού η Λυσιστράτη Χαλκίδη από το 2009 και η Ιωάννα Σαχά από το 2021.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα, η Παυλοπούλου αγωνίστηκε στα 100μ. μικτή και με επίδοση 1:01.12 βελτίωσε κατά ένα εκατοστό του δευτερολέπτου το πανελλήνιο ρεκόρ (1:01.13) που είχε η Αννα Ντουντουνάκη.

Στο μεταξύ, στην αντίστοιχη ημερίδα στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, ο Κωνσταντής Χουρδάκης με 15:03.48 στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και παίδων, ενώ στα 400μ. ελεύθερο πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία παίδων με 3:50.71. Επίσης, η Ειρήνη Ψαρουδάκη σημείωσε ρεκόρ κορασίδων στα 1.500μ. ελεύθερο με χρόνο 17:01.52.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

ΑΠΕ - ΜΠΕ