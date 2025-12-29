Πάλι εκτός οι εν ενεργεία στρατιωτικοί: Επιστροφή δύο ενοικίων μόνο στους δημόσιους λειτουργούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές - Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων, για την επιστροφή δύο μηνιαίων ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν, αποτελεί αναμφίβολα ένα μέτρο αναγνώρισης και στήριξης συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρείται πλήρως.

Στελέχη που υπηρετούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, στελέχη που μετακινούνται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα επιλογής, στελέχη που καλούνται να πληρώνουν ενοίκια σε περιοχές με εκρηκτικές αυξήσεις κόστους στέγασης, δεν θεωρούνται άξια αντίστοιχης μέριμνας.

Τα ερωτήματα πλέον είναι αμείλικτα:

Γιατί και σε αυτήν την περίπτωση η Πολιτεία γυρνάει την πλάτη στους εν ενέργεια στρατιωτικούς ;

Πώς ακριβώς δικαιολογείται αυτή η επαναλαμβανόμενη εξαίρεση;

Δεν μιλάμε για μια «παράλειψη». Μιλάμε για συστηματική απαξίωση.

Όταν η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι το στεγαστικό κόστος αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διατήρηση προσωπικού στην Περιφέρεια, δεν μπορεί να αγνοεί εκείνους που αποτελούν τον πυρήνα της Εθνικής Ασφάλειας.

Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες - Κύριοι Βουλευτές,

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων:

Δεν υπηρετούν και δεν μετακινούνται «κατά επιλογή»,

Δεν έχουν τη δυνατότητα άρνησης μετάθεσης,

Δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα.

Κι όμως, είναι μόνιμα εκτός κάδρου κοινωνικής πολιτικής.

Η ΠΟΜΕΝΣ δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν αποδεχόμαστε άλλο τον ρόλο του “αόρατου” εργαζόμενου.

Δεν αποδεχόμαστε άλλες εξαιρέσεις εις βάρος των εν ενέργεια συναδέλφων μας στρατιωτικών.

Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται κατά περίπτωση .

Η αναγνώριση δεν μπορεί να είναι επιλεκτική .

Φτάνει πια. Οι στρατιωτικοί απαιτούν ίση μεταχείριση .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο