Παλέψαμε μόνοι μας! Δε το βάλαμε κάτω! Δικαιωθήκαμε - Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «ΔΟΜΗ στο Κουτσόχερο Λάρισας».

Η Δομή Κουτσόχερου συνεχίζει τη λειτουργία της, ως ΑΝΟΙΧΤΗ Δομή.

Για μία ακόμα φορά, ο αγώνας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας έφερε αποτέλεσμα.

Παλέψαμε μόνοι μας! Δε το βάλαμε κάτω! Δικαιωθήκαμε!

Ευχαριστούμε δημόσια το ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας ταξιαρχο κ. Μπιλιάλη και το Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας Αστυν. Δ/ντη κ. Παντικίδη, που ήταν οι μόνοι που από τη θέση τους στάθηκαν στον αγώνα μας, ενεργώντας πρωτίστως ως συνάδελφοι και έπειτα ως υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!!!

Συνεχίζουμε.....