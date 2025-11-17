Παιδικός σταθμός για τις οικογένειες αστυνομικών

Στην παραχώρηση δυο κτιρίων που ανήκουν στο δήμο Θεσσαλονίκης για την δημιουργία παιδικού σταθμού στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχώρησε η διοίκηση του κεντρικού δήμου.

Το συμφωνητικό παραχώρησης υπογράφτηκε πριν λίγες ημέρες με την Ένωση δια του προέδρου της, Θεόδωρου Τσαϊρίδη να κάνει λόγο για μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές επιτυχίες της.

Τα δυο κτίρια βρίσκονται στα Λουτρά Θέρμης που ανήκουν στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ενώ η επιδίωξη είναι ο παιδικός σταθμός για τα παιδιά των αστυνομικών της πόλης να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο της νέας χρονιάς.

Βαγγέλης Στολάκης

Πηγή: emakedonia.gr