Παγκράτι: Σεσημασμένο το θύμα των πυροβολισμών - Άφαντος ο δράστης

Γνωστός στις Αρχές για υπόθεση οπαδικής βίας είναι ο 34χρονος που τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) δέχθηκε πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Το θύμα είναι σεσημασμένο και δίνει το παρών στην Αστυνομία για υπόθεση οπαδικής βίας για την οποία είχε κατηγορηθεί. Είχε, επίσης κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες, απείθεια, και αντίστασης κατά της Αρχής.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το ενδεχόμενο, η υπόθεση να έχει οπαδικό υπόβαθρο και αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.

Να σημειωθεί ότι, το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα στην κοιλιά και τη μέση, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών έχουν εντοπιστεί τρεις κάλυκες.

Μίνα Καραμήτρου

