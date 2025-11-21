Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Πεζή γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτι το βράδυ της Παρασκευής (21/11), όταν ένα ΙΧ έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, αλλά και να τραυματίσει θανάσιμα μια πεζή γυναίκα, που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00 στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Το όχημα ήταν εκτός ελέγχου και έπεσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ.

Διαβάστε επίσης

Η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

newsbomb.gr