Παγκόσμιο νέων γυναικών: Η εθνική νίκησε 20-7 την Βραζιλία και θα παίξει στα ημιτελικά με την Ισπανία

Η εθνική Νέων γυναικών νίκησε με συνοπτικές διαδικασίες (20-7) την οικοδέσποινα Βραζιλία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Σαλβαδόρ.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του Σαββάτου(16/8-02:30) την Ισπανία, η επικράτησε με 15-13 της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι (11-11 στην κανονική διάρκεια του αγώνα).

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε...περίπατο, φτάνοντας τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5.10 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), μόλις 2.16 πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Δέκα παίκτριες σκόραραν συνολικά για την εθνική μας, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).

Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.

Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Τα αποτελέσματα

Προημιτελικοί

ΗΠΑ - Κροατία 24-6

Ισπανία - Ουγγαρία 15-13 (καν. αγώνας 11-11, πεν. 4-2)

ΕΛΛΑΔΑ - Βραζιλία 20-7

Ολλανδία - Ιταλία 9-11

Για τις θέσεις 9-12

Ισραήλ - Κίνα 10-19

Αυστραλία - Ν. Ζηλανδία 13-5

Για τις θέσεις 13-16

Αργεντινή - Μεξικό 12-8

Καναδάς - Ν. Αφρική 12-4

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη (15/8)

15:00 (Θέσεις 13-16): Αργεντινή - Καναδάς

16:30 (Θέσεις 13-16): Μεξικό - Ν. Αφρική

18:00 (Θέσεις 11-12): Ισραήλ - Ν. Ζηλανδία

19:30 (Θέσεις 9-10): Κίνα - Αυστραλία

22:00 (Θέσεις 5-8): Κροατία - Ολλανδία (1)

23:30 (Θέσεις 5-8): Ουγγαρία - Βραζιλία (2)

Παρασκευή (16/8)

01:00 (Ημιτελικός): ΗΠΑ - Ιταλία (3)

02:30 (Ημιτελικός): Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ (4)

16:00 (Θέσεις 7-8): Ηττημένος 1- Ηττημένος 2

17:30 (Θέσεις 5-6): Νικητής 1- Νικητής 2

19:00 (Θέσεις 3-4): Ηττημένος 3 - Ηττημένος 4

20:30 (τελικός): Νικητής 3 - Νικητής 4