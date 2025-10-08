Παγκόσμια διάκριση για τον Αστυνομικό Παύλο Μπάμη - ΦΩΤΟ

Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό Muay Thai, καθώς ο Αστυνομικός - Αθλητής Παύλος Μπάμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Muay Thai 2025 της IFMA, που διεξήχθει στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Ο αθλητής της Εθνικής Ομάδας, στην κατηγορία Ανδρών -71kg, ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, μετά από έξι συνεχόμενες συμμετοχές, δεκάδες διεθνείς αγώνες και χρόνια σκληρής προπόνησης.

Με μαχητικότητα, εμπειρία και ψυχή, ο Παύλος εκπροσώπησε την Ελλάδα με αξιοπρέπεια και πάθος, αποδεικνύοντας ότι η δικαίωση έρχεται μέσα από την αφοσίωση και την επιμονή.

Η φετινή του πορεία αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους νεότερους αθλητές που ονειρεύονται διεθνείς διακρίσεις.

Όπως αναφέρει το ufight.gr ο Μπάμης όχι μόνο ανέβηκε στο βάθρο, αλλά και κατέθεσε την ψυχή του στο ρινγκ, αγωνιζόμενος με αποφασιστικότητα απέναντι σε κορυφαίους αθλητές.

Το μετάλλιο αυτό δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και ισχυρό μήνυμα για την ανοδική πορεία του ελληνικού Muay Thai στη διεθνή σκηνή.

Η δύναμη, η συνέπειά του και το ήθος του, εντός και εκτός ρινγκ, τον κατατάσσουν στους κορυφαίους εκπροσώπους του αθλήματος.

Ο Παύλος Μπάμης υπηρετεί στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

To Policenet.gr συγχαίρει τον κ. Παύλο Μπάμη για την μεγάλη του επιτυχία!