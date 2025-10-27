Π. Τσιτσιμπής στο Policenet.gr: Ένστολοι δύο ταχυτήτων

Η Ομοσπονδία του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Αττικής παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα στελέχη.

Για την αδικία που υφίστανται τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς σε ότι αφορά τη μισθοδοσία και τα καθήκοντα τοποθετήθηκε αναλυτικά στο Policenet.gr, o Αντιπρόεδρος Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α, Παύλος Τσιτσιμπής.

«Ως Εξωτερικοί Φρουροί των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, η Πολιτεία μας έχει αναθέσει ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο το οποίο έχουμε φέρει εις πέρας, παρά την σημαντική υποστελέχωση, εδώ και 25 συναπτά έτη!

Η Υπηρεσία μας είναι Ένστολη κι Ένοπλη με καθήκοντα τη Φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, τις μεταγωγές των Κρατουμένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα αλλά και την παράστασή τους στα Δικαστήρια, τη Φρούρησή τους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, την ανάληψη των Εξωτερικών Θυρωρείων των Καταστημάτων Κράτησης και τη σύσταση Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Η Εξωτερική Φρουρά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "Υπηρεσία Βιτρίνα" καθώς έχει μηδενικά ποσοστά διαφθοράς, έχοντας σημειώσει αμέτρητες επιτυχίες. Αποτροπές αποδράσεων και εξεγέρσεων, αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών και κινητών εντός των Καταστημάτων Κράτησης κι επιτυχή αντιμετώπιση πολλών ακόμη έκνομων ενεργειών.

Είμαστε η μόνη Ένστολη κι Ένοπλη Υπηρεσία όπου εν καιρώ ειρήνης δέχτηκε καταδρομική επίθεση που θυμίζει παραστρατιωτική οργάνωση στο Κατάστημα Κράτησης των Τρικάλων το 2013 με περισσότερους από πεντακόσιους! (500) πυροβολισμούς από Kalashnikov (Ak-47) αλλά και ρίψεις χειροβομβίδων.

Γιατί αναφέρονται όλα αυτά: Ο ιδρυτικός μας Νόμος (Ν.2721/1999 Άρθρο 48 παρ.4) ορίζει ρητά και ξεκάθαρα:

"Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας".

Το οξύμωρο λοιπόν κ. Μαραγκουδάκη είναι, πως η Πολιτεία δεν μας το αναγνωρίζει αυτό στην πράξη διότι ΔΕΝ αμοιβόμαστε σύμφωνα με το Ειδικό Μισθολόγιο όπως το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο, όπως δηλαδή όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε το έργο άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών της Χώρας μας, ζητάμε αυτό που δικαίως μας αναλογεί.

Όπως μας έχουν ανατεθεί τα ίδια καθήκοντα και ίδιες αρμοδιότητες με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι λοιπόν απαιτούμε τις ίδιες οικονομικές απολαβές αλλά και αντιμετώπιση: Ειδικό μισθολόγιο, στρατιωτικά νοσοκομεία, μάχιμη πενταετία.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο κυριότερος λόγος παραίτησης των νέων συναδέλφων είναι το μισθολογικό, καθώς ο πρώτος μισθός ενός νεοεξερχόμενου Εξωτερικού Φρουρού είναι 845€ καθαρά, ενώ αντίστοιχα ενός Ειδικού Φρουρού 1.085€.

Ας αναλογιστούμε πως το τελευταίο έτος για τον ίδιο λόγο είχαμε 1.500 παραιτήσεις από την Ελληνική Αστυνομία ενώ αμοίβονται με περισσότερα χρήματα από τους Εξωτερικούς Φρουρούς. (διαφορά ενιαίου με ειδικού μισθολογίου)

Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) και του σωματείου μας (Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α.) είναι η ένταξή μας στο Ειδικό Μισθολόγιο. Ένα αίτημα το οποίο έχουμε θίξει πολλάκις τόσο στην Πολιτική όσο και στην Υπηρεσιακή μας ηγεσία και ναι μεν μας αναγνωρίζουν το δίκαιο των αιτημάτων μας, αλλά 25 έτη μετά την ίδρυση της Υπηρεσίας μας δεν έχουν υλοποιηθεί.

Αγωνιούμε για το υπηρεσιακό μας μέλλον και προσδοκούμε από την Πολιτική Ηγεσία δίκαιη και ίση αντιμετώπιση με τις ανάλογες Ένστολες και Ένοπλες Υπηρεσίες σε ένα κράτος κανόνων δικαίου.

Ευελπιστούμε πως η παρούσα Πολιτική Ηγεσία θα πράξει τα δέοντα, καθώς έχει αποδείξει πως όταν υπάρχει βούληση έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως προς την αποκατάσταση της όποιας αδικίας.»