Π. Τσιτσιμπής: Εξωτερικοί Φρουροί, οι αδικημένοι με τη μπλε στολή

Είκοσι έξι χρόνια μετά τη σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, τα στελέχη της συνεχίζουν να εκτελούν αστυνομικά καθήκοντα, ένοπλοι και στην πρώτη γραμμή ευθύνης, χωρίς όμως την αντίστοιχη θεσμική και οικονομική αναγνώριση.

Ένας συνδικαλιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α., o Παύλος Τσιτσιμπής μιλά αποκλειστικά στο policenet.gr για τα σημαντικότερα και χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου: το ειδικό μισθολόγιο, την καταπάτηση του ωραρίου, τις ελλείψεις στις υποδομές και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία.

«Δεν επαιτούμε — απαιτούμε όσα δικαιούμαστε», δηλώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, όπως τονίζει, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Κυρία Μαραγκουδάκη, 26 χρόνια από τη δημιουργία της Υπηρεσίας καλούμαστε έως και σήμερα να ανταπεξέλθουμε σε μια εργασιακή κατάσταση η οποία προσομοιάζει με εργασιακό μεσαίωνα.

Τα προβλήματά μας είναι πολλά και γνωστά σε όλους τους αρμόδιους, όμως διαιωνίζονται.

Μονόδρομος το Ειδικό Μισθολόγιο

Το κυριότερο από τα προβλήματά μας είναι το οικονομικό.

Είμαστε Ένστολοι κι Ένοπλοι,

η Πολιτεία μας έχει αναθέσει Αστυνομικά καθήκοντα. (Ν.2721/1999 Άρθρο 48 Παρ.4:

"Το Προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας") πλην όμως λαμβάνουμε αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων.

Μία αδικία που ναι μεν μας έχει αναγνωριστεί πολλάκις αλλά ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί, την ίδια στιγμή που κύκλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξαγγέλλουν πως είναι θέμα χρόνου η Δικαστική Αστυνομία να ενταχθεί, και δικαίως, στο ειδικό μισθολόγιο.

Εδώ να σημειωθεί πως το πολυσυζητημένο επίδομα των 100 ευρώ (μεικτά) που δόθηκε από το Υπουργείο μας (ΠΡΟ.ΠΟ) στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, δόθηκε και στους Εξωτερικούς Φρουρούς. Αυτό σημαίνει πως μας αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας, όμως δεν είναι αρκετό.

Είναι επιτακτική ανάγκη η αναγνώριση κι εξισορρόπηση αυτή να γίνει πράξη στο σύνολο του μισθού μας με τα σώματα ασφαλείας κι όχι μόνο στο συγκεκριμένο επίδομα.

Οι Εξωτερικοί Φρουροί πρέπει ενταχθούμε στο Ειδικό Μισθολόγιο. Δεν νοείται νεοξερχόμενος Εξωτερικός Φρουρός να αμοίβεται με μόλις 740€. Δεν επαρκούν τα χρήματα αυτά ούτε για την κάλυψη των πάγιων εξόδων.

Καταπάτηση του ωραρίου εργασίας

Επί σειρά ετών δεν χορηγούνται όλες οι θεσμοθετημένες και προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις (Ρεπό) στους Εξωτερικούς Φρουρούς λόγω "υπηρεσιακών αναγκών" που έχουν όμως παγιωθεί.

Ούτε όμως χορηγούνται εντός μηνός όπως ορίζεται στο Π.Δ. 215/06 άρθρο 16 Παρ.6.

Υπάρχουν συνάδελφοι με 300 και 400 οφειλόμενα Ρεπό. Συχνό φαινόμενο επίσης είναι η ανακλήσεις αδειών. Σε ποια άλλη Υπηρεσία της χώρας συμβαίνει αυτό;

Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Ένα άλλο πάγιο αίτημά μας είναι η νοσηλεία μας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς η φύση του επαγγέλματος μας ελλοχεύει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους.

Μην ξεχνάμε πως κατά τη διάρκεια Μεταγωγών έχουν υπάρξει σοβαροί τραυματισμοί αλλά και απώλειες ενστόλων.

Σαν σήμερα, 16/2/2001, έπεσαν νεκροί από πυρά διαβόητου κακοποιού της εποχής οι Αρχιφύλακες της Δ/σης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής Δ.Α. & Α.Δ. ενώ από θαύμα επέζησε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό του ο Εξωτερικός Φρουρός Φ.Α. καθώς ήταν ο ένας εκ των τριών που συνόδευαν τον κρατούμενο από τις Φυλακές Κορυδαλλού στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Άμεσες επισκευές στις υποδομές

Στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού Υπάρχουν δυστυχώς σκοπιές που όταν βρέχει κυριολεκτικά στάζουν νερά από τα ταβάνια, σκοπιές που δεν έχουν καλοριφέρ για να ζεσταθεί ο χώρος, όμως οι συνάδελφοί μας είναι εκεί 24ωρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο και εκτός των κινδύνων του επαγγέλματος, έχουν να αντιμετωπίσουν κι αυτές τις τραγικές εργασιακές συνθήκες.

Δεν επαιτούμε, απαιτούμε όμως όλα όσα δικαιούμαστε!

1.Ένταξη των Εξωτερικών Φρουρών στο Ειδικό Μισθολόγιο ώστε να έχουμε ανάλογη αμοιβή για το έργο που μας έχει αναθέσει η Πολιτεία κι επιτυχημένα φέρουμε εις πέρας επί 26 συναπτά έτη.

2.Νοσηλεία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

3. Μάχιμη πενταετία

Αναμένουμε άμεσες λύσεις στα σοβαρά προβλήματά μας από την Πολιτεία, η οποία έχει αποδείξει πως όπου χρειάζεται επεμβαίνει προς την αποκατάσταση της όποιας αδικίας.

Ο Ε.Φ. Τσιτσιμπής Παύλος είναι

Μέλος Σωματείου Υπηρεσίας Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης Αττικής (Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α.)