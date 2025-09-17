Π. Μαρινάκης: Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε κατ' ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

Έχει εκδοθεί Navtex και το θέμα το διαχειρίζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά με την παρουσία του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στην εκπομπή στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Σχετικά με το κατά πόσον το γεγονός «βαραίνει» την ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με τον Τούρκο πρόεδρο ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός «πιστεύουν στο διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Παράλληλα, όμως, επισημαίνουμε κάθε φορά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ' ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο, σημαίνει ενδυνάμωση. Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, σε μια περίοδο που νομίζω χαρακτηρίζεται από απόλυτη αβεβαιότητα. Άρα ναι πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει».

Διαβάστε επίσης

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η χώρα μας από την αρχή έχει μία ξεκάθαρη θέση, έχοντας καταδικάσει προφανώς την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς, από την οποία ξεκίνησαν όλα και την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, χωρίς να ζυγίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε όμηρος, κάθε άμαχος, κάθε άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει η ζωή του, η σωματική του ακεραιότητα, έχει την ίδια αξία για εμάς. Από κει και πέρα βέβαια, ήμασταν αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστήσαμε και στον ΟΗΕ, με προσωπικές ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργος Γεραπετρίτη, για να κατατεθεί και να ψηφιστεί ένα ψήφισμα, το πιο ηχηρό ψήφισμα, για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και προστασίας των αμάχων. Είναι προφανές, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλη αυτήν την τραγωδία. Έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και για την Παλαιστίνη. Για το χρόνο και για τις λεπτομέρειες, για όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί, προφανώς όλα αυτά υπαγορεύονται από μια συνολική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, όμως το ξαναλέω, προέχει η προστασία των αμάχων, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η στήριξη κάθε πρωτοβουλίας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το οποίο συμβαίνει και ειδικά τις ημέρες τις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης».

Πρόσθεσε επίσης ότι θέση της ελληνικής κυβέρνησης «είναι ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κινδυνεύουν, αλλά κάθε πρωτοβουλία... και η στάση μας όμως πρέπει, να είναι σαφής σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι στην περιοχή. Να μην κλείνουμε τα μάτια μας, δηλαδή, στο ρόλο που έχει παίξει η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, όπου επετέθη στο Ισραήλ. Ταυτόχρονα, όμως, παρά τη δεδομένη και διαχρονική συμμαχία της χώρας μας, όπως τη συμμαχία που έχει με το Ισραήλ, στους συμμάχους μας να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, ότι όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι μία τραγωδία και στην πραγματικότητα έχει κοστίσει τη ζωή, έχουν χαθεί τόσοι συνάνθρωποί μας, γυναίκες, παιδιά, άμαχοι. Άνθρωποι οι οποίοι από τη μία μέρα στην άλλη είδαν την περιουσία τους, αλλά ακόμα και τους δικούς τους ανθρώπους να χάνονται και πολλοί εξ' αυτών, μάλιστα, δυστυχώς κατέληξαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Νομίζω, ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Να μην μιλάμε πάρα πολύ, να λέμε λίγα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «σε πολιτικό επίπεδο, ψυχραιμία και κατάλληλες κινήσεις, ούτως ώστε όλο αυτό το πράγμα να έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι έχοντες την ευθύνη πρέπει να κινούνται με αυτή τη λογική. Δηλαδή η κάθε τους πρωτοβουλία να καταλήγει κάπου, να έχει ένα αποτέλεσμα για αυτούς τους ανθρώπους».

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το νομοθετικό πλαίσιο που έφερε στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το βασικό, ο νόμος, δηλαδή, ο οποίος ψηφίστηκε, που έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουμε την πεποίθηση ότι θα αποδώσουν και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, η οποία στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της, αν δει κανείς συνολικά τα στατιστικά στοιχεία, απέδωσε και με το παραπάνω, καθώς μειώθηκαν κατά 80% οι ροές νοτίως της Κρήτης, μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Η τροπολογία αυτή είχε ένα χαρακτήρα διάρκειας συγκεκριμένης, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Θα επανεξεταστεί, προφανώς, από το Υπουργείο η κατάσταση, για να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Άρα, ως προς το προσωρινό μέτρο, το πόσο προσωρινό θα είναι, θα εξαρτηθεί από την κατάσταση. Μέχρι τώρα, όμως, έχει αποδώσει. Ως προς τη συνολική πολιτική την οποία ακολουθούμε, μια αυστηρή, χωρίς να το έχουμε κρύψει, αλλά δίκαιη και πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και του Διεθνούς Δικαίου πολική, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

Είπε επίσης ότι η χώρα μας «πρέπει να κάνει τρία πράγματα: το ένα το κάνει με αρκετά μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, που είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και μια πολιτική, η οποία και σέβεται τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αυτήν την αίτηση και παίρνουν την απάντησή τους μέσα σ' ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διαχωρίζει τον παράνομο εισβολέα, τον παράνομο μετανάστη, έναν που θέλει να εισβάλει παράνομα στη χώρα μας, από έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και ζητάει και δικαιούται άσυλο ή θέλει να ενταχθεί με τους κανόνες αυτής της χώρας, αυτόν τον διαχωρισμό οφείλουμε να τον κάνουμε. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα σύνορά μας και εδώ νομίζω ότι συγκριτικά με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και σε αντίθεση με το τι ισχυριζόταν η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, έχουμε δει αποτελέσματα, ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως στον Έβρο το 2020 και τώρα στην Κρήτη. Και το τρίτο είναι οι επιστροφές. Τώρα, πάνω απ' όλα αυτά που είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι' αυτό και εκεί επικεντρώθηκε και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στη Βουλή. Πάνω απ' όλα αυτά υπάρχει και το τι εκπέμπει η χώρα. Ένας από τους βασικούς λόγους που ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο και ακολουθείται αυτή η πολιτική, είναι ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προς τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, ότι στην Ελλάδα, όταν εισβάλει κάποιος παράνομα, θα φυλακίζεται, εκτός αν επιστρέφει. Αυτό για εμάς είναι κορωνίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα που μπορεί να έρχεται κάποιος παράνομα, το ξανά λέω, και μετά από κάποια χρόνια να γίνεται νόμιμος, ενώ ήταν παράνομος ή για παράδειγμα να κάνει κατάχρηση αλλεπάλληλων αιτήσεων ασύλου, ούτως ώστε να παρατείνει αυτήν την παράνομη παραμονή. Φυλακή ή επιστροφή».

Όσον αφορά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη μεταναστευτική πολιτική τόνισε ότι απορρίπτεται η εργαλειοποίηση προσώπων όπως γίνεται στην περίπτωση ενός εθνικού συμβόλου όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στόχος είναι το εθνικό συμφέρον και η ασφάλεια των πολιτών αλλά όταν δεν έχει κανείς επιχειρήματα καταφεύγει στον λαϊκισμό και την εργαλειοποίηση ανθρώπων οι οποίοι «νομίζω ότι μας ενώνουν τέτοιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Άρα, νομίζω ότι αυτό δείχνει, το γεγονός ότι γίνεται αυτή η ακροβασία, εκτός οποιασδήποτε λογικής, ότι η άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, η οποία βάζει τις ιδεοληψίες της πάνω από το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών, έχει χάσει οποιοδήποτε επιχείρημα, δεν έχει βασικά επιχείρημα και καταφεύγει σε κάποια τέτοια λύση».

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Σας απαντάει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και θα παραμείνει σε όλη του τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία, παράλληλα με τη δουλειά του. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως η πολιτική είναι επάγγελμα. Όπως μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ένας εγνωσμένου κύρους καθηγητής, γιατί πριν πούμε για τις ταμπέλες, νομίζω για τους ανθρώπους, πρέπει να μιλάμε για το βιογραφικό τους. Είναι ένας καθηγητής εγνωσμένου κύρους με χιλιόμετρα και στη δικηγορία και μπορώ να το γνωρίζω αυτό, μάλιστα τυχαίνει και τα γραφεία μας για μια περίοδο ήταν και κοντά. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, νομίζω, ότι είναι η απόλυτη δικαίωση για ένα κόμμα, για έναν πρωθυπουργό, το γεγονός ότι άνθρωποι, μάλιστα με σοβαρή πορεία σε έναν άλλον πολιτικό χώρο, έρχονται και εντάσσονται σε αυτόν, αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του και είναι μια δικαίωση πολιτική για την πολιτική που ασκείται. Ο κ. Λοβέρδος θα απαντήσει ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά το γεγονός ότι ένα προβεβλημένο με μακρά πορεία στέλεχος και με κοινοβουλευτική πορεία, έρχεται εκείνο στη Νέα Δημοκρατία και είναι ένας ακόμη που το κάνει αυτό, αυτό σίγουρα αποτελεί μια δικαίωση για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας».

Επανέλαβε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει πάρα πολλές φορές. Πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετά πρωθυπουργός. Έχει προβεί σε ένα άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία, πάνω από όλα, γιατί το έχει κάνει αυτό; Γιατί μετά το γκρέμισμα των ταμπελών και των ψευδαισθήσεων μετά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, μετά την κατάρρευση του ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς, φάνηκε ότι οι νέες διαχωριστικές γραμμές είναι άλλες. Ποιες είναι αυτές; Χωρίς να υποτιμώ την ιδεολογία μας και στην οποία, το ξαναλέω, βασίζεται η πολιτική μας, είναι ποιοι θέλουν να πάει η χώρα μπροστά και ποιοι θέλουν να πάει πίσω. Να σας πω κάτι; Δεν περίμενε κανείς πριν από δέκα χρόνια, τότε που ήταν ο κ. Λοβέρδος στο ΠΑΣΟΚ, ή πριν από πέντε χρόνια, επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, να δει κανείς το ΠΑΣΟΚ να συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τις δυνάμεις, οι οποίες έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, δεν περίμενε ποτέ κανείς πριν από κάποια χρόνια, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατ' εντολή του Προέδρου τους να ψηφίσουν "παρών" στην παραπομπή βουλευτών γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν εν πάση περιπτώσει σε μία διαδικασία κοινοβουλευτική. Όλα αυτά κανείς δεν τα περίμενε».

Για τα κόμματα διεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η καλύτερη απάντηση σε αυτό και η πιο πειστική απάντηση στους πολίτες, οι οποίοι δικαιολογημένα ζητούν περισσότερα, είναι πολιτικές με αποτέλεσμα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μπορεί κανείς να την πει δεξιά πολιτική, εγώ θα το πω υπερήφανη πολιτική, είναι να εξοπλίζεις τη χώρα σου, να θωρακίζεις τα σύνορά σου, να έχεις μία Αστυνομία η οποία, κατά το δυνατόν, επιβάλλει τον νόμο. Δείτε τι έγινε στα γήπεδα. Κάτι που ήταν ανέκδοτο τα προηγούμενα χρόνια, έχει γίνει πλέον κάτι που εφαρμόζεται. Να εκκενώνεις τις καταλήψεις και να απομονώνεις παραβατικούς από τα πανεπιστήμια. Είναι μια χρονιά που ξεκινάει χωρίς καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Να διευρύνεις τη χώρα σου, οι ΑΟΖ που έχουν υπογραφεί με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, η επέκταση στο Ιόνιο, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η Chevron. Αυτό είναι μια υπερήφανη Ελλάδα. Αν κάποιοι αυτό το υποτιμούν από το πολιτικό σύστημα και θεωρούν, ότι αντί για αυτά, θα έπρεπε να έχουμε ψευτοπατριωτικές κορώνες, δικαίωμά τους να το λένε. Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που κάποιοι αποκαλούν δεξιά πολιτική και εγώ το αποκαλώ αυτονόητη και αναγκαία πολιτική για τη χώρα, για μια υπερήφανη Ελλάδα, το έχει κάνει πράξη. Άρα θα συγκριθεί την ώρα των εκλογών, τις ημέρες των εκλογών, έχουμε ακόμη χρόνο μέχρι τότε, θα συγκριθούν οι πράξεις με τα εύκολα λόγια».

Για το κατά πόσο τα μέτρα της ΔΕΘ αντιμετωπίζουν την ακρίβεια ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «πράγματι, η παρατεταμένη ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό στη χώρα και κάποια νοικοκυριά πολύ παραπάνω. Η πολιτική μας, η οικονομική μας πολιτική, εδράζεται, λοιπόν, σε αυτή την παραδοχή και κάθε κίνηση που κάνουμε αποσκοπεί, όσο το δυνατόν, στη μείωση των συνεπειών, γιατί για να εξαφανίσεις την ακρίβεια δεν μπορείς -κανένα Κράτος δεν το έχει καταφέρει και όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει αυτό, απλά κοροϊδεύει τον κόσμο- να περιορίσει τις συνέπειες αυτής της ακρίβειας η οποία είναι αποτέλεσμα ενός επίμονου πληθωρισμού. Την ακρίβεια την αντιμετωπίζεις με δύο τρόπους: Με το να αυξάνεις με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών και πολύ παραπάνω της μεσαίας τάξης εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, των οικονομικά πιο αδύναμων, και το έχουμε κάνει αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να μπορούμε να το κάνουμε». Το δεύτερο «το οποίο κάνεις για την ακρίβεια, είναι ελέγχους και πρόστιμα. Γιατί, ναι, μέσα σε ένα κλίμα πληθωρισμού, κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να λειτουργήσουν με όρους αισχροκέρδειας. Να πούμε ότι η Ελλάδα, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε καν τον μηχανισμό να κάνει ελέγχους, γιατί η ακρίβεια εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια πιο έντονη, αλλά φαινόμενα αισχροκέρδειας και εικονικών εκπτώσεων προϋπήρχαν. Εδώ, λοιπόν, έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα προχωρήσει στη σύσταση μιας Εθνικής Αρχής, όπου θα βλέπει ολιστικά όλο αυτό το θέμα. Ήδη, πολλαπλασιάζονται οι έλεγχοι και τα πρόστιμα, συνεχώς βγαίνουν ανακοινώσεις, αναζητούνται χρήματα πίσω, όχι μόνο σε επίπεδο ακρίβειας, όχι μόνο σε επίπεδο αισχροκέρδειας, αλλά ακόμα και από προγράμματα, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, επενδυτικά προγράμματα. Είναι όλα αυτά τα οποία το Κράτος δεν έκανε για δεκαετίες και αρχίζει πλέον και κάνει με ορατά αποτελέσματα. Άρα, σκύβουμε το κεφάλι, αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών όσο παραπάνω μπορούμε, για να αντιμετωπίσουμε ένα, πράγματι, πολύ δύσκολο φαινόμενο.

Για τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα και δεν είπε πόσο κάνουν. Εμείς ανακοινώσαμε μια σειρά από μέτρα, μια φορολογική μεταρρύθμιση, θα την εφαρμόσουμε γιατί είμαστε η κυβέρνηση, και είπαμε κάνει 1,76 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, όσο δεν λέει πόσο κάνουν, δεν μπορεί να το πάρει κανείς στα σοβαρά».

Κλείνοντας και απαντώντας σχετικά με την υπερφορολόγηση ανέφερε: «κάντε μια ιστορική αναδρομή -έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία ως δημοσιογράφοι- ποιος άλλος και ποια άλλη κυβέρνηση έχει περάσει από τα λόγια, τις πορείες όλες αυτές, "κανένας στην εισαγγελία τραπεζίτη", "φορολογείστε τον μεγάλο πλούτο", σε απτές πράξεις. Και των εταιρειών ενέργειας έχει γίνει περαιτέρω φορολόγηση, για τη χρηματοδότηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και μεγάλων εταιρειών παραγωγής πετρελαίου, σας θυμίζω. Και μέτρα, αναγκαία μέτρα -δεν το λέω για να πανηγυρίσω- για πολλές φορές αυξημένα κόστη σε υπηρεσίες των τραπεζών». Είπε πως ωραία είναι τα λόγια αλλά «εμείς μιλάμε με πράξεις. Δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε κάνει λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά έχουμε κάνει και πολλά και. σημαντικά πάνω στα οποία θέλουμε να χτίσουμε, για να γίνουν ακόμα περισσότερα».