Ουκρανία: Στρατιώτης κατέγραψε τις σκληρές μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου - BINTEO

Kαθώς η αντεπίθεση για την ανακατάληψη της Χερσώνας στην ανατολική Ουκρανία πλησιάζει, όπως προειδοποιούν οι ρωσικές αρχές, οι Ουκρανοί στρατιώτες δίνουν σκληρή μάχη με τους Ρώσους στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Το συγκλονιστικό βίντεο που τραβήχτηκε πρόσφατα σε άγνωστο πεδίο μάχης, δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να ανοίγουν πυρ εναντίον των Ρώσων, χρησιμοποιώντας τουφέκια, πολυβόλα και εκτοξευτές ρουκετών καθώς μάχονται για τον έλεγχο του εδάφους.

Τα πλάνα δείχνουν έναν Ουκρανό να πέφτει τραυματισμένος στο πόδι από τα ρωσικά πυρά, ενώ οι συνάδελφοί του σπέυδουν να τον διασώσουν, συνεχίζοντας παράλληλα να μάχονται.

First-person combat footage in one of the directions.

