Ουκρανία και Ρωσία σχεδιάζουν νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Το Κίεβο και η Μόσχα ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες έχουν παγώσει, ανέφερε χθες Σάββατο ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η διαδικασία αναμένεται να ξαναρχίσει σύντομα, με στόχο την επιστροφή 1.200 ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι πλέον γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ενημέρωσε ότι, κατ’ εντολή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε επαφές με μεσολαβητές στην Τουρκία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αναβίωση της διαδικασίας ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία.

Τα θεμελιώδη ζητήματα έχουν αποσαφηνιστεί και τεχνικές διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν σύντομα, ώστε οι αιχμάλωτοι πολέμου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους πριν από τα Χριστούγεννα, δήλωσε ο Ουμέροφ.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ήταν επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες με εκπροσώπους του Κρεμλίνου νωρίτερα φέτος. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Μαΐου και του Ιουνίου ήταν η επίτευξη συμφωνίας για ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες έγιναν τους επόμενους μήνες αλλά έκτοτε έχουν παγώσει.