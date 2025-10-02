Ουκρανία: Ένα χωριό θρηνεί για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Την τελευταία φορά που η Νατάλια είδε τη γειτόνισσά της, την Αλιόνα Λεσνιτσένκο, στο χωριό Τσερνετσίνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, η γυναίκα ψώνιζε για τα δυο παιδιά της. «Τους αγόραζε ό,τι ήθελαν», θυμάται η Νατάλια για την 26χρονη μητέρα. «Καραμέλες, λεμονάδα, πίτες, λουκάνικα, τυρί. Τα πάντα...»

Η Αλιόνα φρόντιζε τα παιδιά της, τονίζει η Νατάλια, όμως ήταν ανήμπορη να τα προστατεύσει όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι της οικογένειας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Το drone σκότωσε την Αλιόνα, η οποία κυοφορούσε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, ηλικίας 4 και 6 ετών.

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους. «Δεν υπήρξαν επιθέσεις εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου», είπε η Αλίνα Λαγκόιντα, φίλη της οικογένειας. «Προς τι όλο αυτό;»

Ο σύζυγος της Αλιόνα, ο Ολεξάντρ, είχε πολεμήσει στο μέτωπο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια άλλη γειτόνισσα, η Λιουμπόβ Παντσένκο. «Πολέμησε ξανά και ξανά, αργότερα ήρθε εδώ. Και συνέβη αυτό», είπε.

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος κεντρικού δρόμου από όπου πέρασε η νεκρώσιμη πομπή. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μπουκέτα με μπλε και κίτρινα λουλούδια, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.