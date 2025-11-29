Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Διαβάστε επίσης

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».