Ουδείς γλιτώνει από την Τροχαία Τρικάλων: Αφαιρέθηκαν τα διπλώματα καλόγριας και... συναδέλφων τους!

Συνεχίζονται καθημερινά οι επιχειρήσεις της Τροχαίας Τρικάλων για την αυστηρή τήρηση του νέου Κ.Ο.Κ. με συνεχείς ελέγχους, σχεδόν καθημερινά, ακόμη και μπλόκα σε “ανύποπτα” σημεία της πόλης και… ουδείς γλιτώνει.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, προ ημερών επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαιρέθηκε το δίπλωμα από καλόγρια η οποία οδηγώντας το όχημα της Μονής της πέρασε μπροστά από μπλόκο της Τροχαίας στην κεντρική πλατεία κρατώντας το κινητό στο χέρι.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε στο πρόσωπο που καλούσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Πάντως δέχθηκε σεμνοπρεπώς το πρόστιμο και ευχήθηκε “καλή Παναγία”.

Ο Νόμος τηρείται απαρέγκλιτα και ειδικά για χρήση κράνους από οδηγούς μοτοσικλετών έχουν βεβαιωθεί κοντά στα 200 τις τελευταίες εβδομάδες.

Μάλιστα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr έπεσαν πρόστιμα και αφαιρέθηκαν διπλώματα ακόμη και από… αστυνομικούς της Α.Δ. Τρικάλων, οι οποίοι έδειχναν να αγνοούν τις συστάσεις.