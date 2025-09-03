Όταν η ανθρωπιά αποτυπώνεται σε μία φωτογραφία

Γράφει η Ευγενία Καραβούλια*

Η σελίδα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δημοσίευσε μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα. Η φωτογραφία αυτή τοποθετείται σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης και απεικονίζει μία ηλικιωμένη κυρία που δέχεται την προσφορά ενός υλικού αγαθού από έναν αστυνομικό.

Διαβάστε επίσης

Μια εικόνα που από την μια πλευρά δείχνει την ασχήμια της Ελλάδας και την ανικανότητά της να παρέχει βασικά αγαθά στους πολίτες της, όπως είναι για παράδειγμα η στέγη και η τροφή και από την άλλη πλευρά την ομορφιά και την σωστή διαπαιδαγώγηση που έχει λάβει ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος στην θέα της ηλικιωμένης γυναίκας προβαίνει σε μια χειρονομία σεβασμού και καλοσύνης.

Μια φωτογραφία που αποτυπώνει την λέξη Ανθρωπιά. Και Ενσυναίσθηση. Και Αλληλεγγύη. Σε μια κοινωνία που όλοι μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις και εναντιωνόμαστε απέναντι σε καθετί αντίθετο, τέτοιου είδους συμπεριφορές δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα.

Και όσο κι αν υπάρχουν κάποιοι που στρέφονται εχθρικά προς τους αστυνομικούς είτε με λόγια είτε με πράξεις, πάντα θα αποστομώνονται μπροστά σε αυτές τις εικόνες.

*Ευγενία Καραβούλια

Κοινωνιολόγος Παντείου Πανεπιστημίου