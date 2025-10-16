PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Ορκωμοσία πρωτοετών δοκίμων 9ης σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

19:14 | 16/10/2025

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη,  η ορκωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων της 9ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ Κύριλλος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρα, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, o Σύνδεσμος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Συνταγματάρχης (ΠΒ) Ανδρέας Προδρόμου, ως εκπρόσωπος του Πρέσβη Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Σταύρου Αυγουστίδη, εκπρόσωποι και αντιπροσωπείες των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη των Ενώσεων Αποστράτων Αεροπορίας, καθώς και συγγενείς και φίλοι των Δοκίμων.

Συνολικά ορκίστηκαν 115 Δόκιμοι, εκ των οποίων 98 από την Ελλάδα και 17 από την Κύπρο.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 9ης Σειράς ΣΜYA
ΣΜΥΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΙΝΤΕΟ
