Ανάρτηση του κ. Ανέστη Κελεσίδη:

Όργανο και..."μπάτσος"...κοντινές έννοιες και σχεδόν όμοια μειωτικές.

-Ο Αστυνομικός μας δεν είναι όργανο,αλλά...υπάλληλος.

-Μόνο κατά τη διάρκεια άσκησης ελέγχου μπορεί να γίνει επιτρεπτός ο όρος όργανο μιας και ασκεί συγκεκριμένη λειτουργία ελέγχου ως κρατικό όργανο.

-Είναι θέμα σεβασμού ή μη της προσωπικότητας του ενστόλου η χρήση του όρου.

-Και για μένα μεγαλύτερη ύβρις κι απ αυτή ως..."μπάτσου".

-Αφορμή για την ανάρτησή μου σχόλιο του Πρωθυπουργού-που φυσικά κατ εμέ ως πράξη...κατακριτέα.

-Ίσως γιατί δεν ξεχνώ τη δήλωση του "αειμνήστου" πατρός του,που τόλμησε και εκστόμισε το περίφημο

"Ο Αστυνομικός είναι το Κράτος",

δήλωση που ως Γενικός Γραμματέας τότε της Π.Ο.Α.Σ.Υ-κατήγγειλα και υποχρέωσα τον τότε πρωθυπουργό να ανασκευάσει την επομένη,κρίνοντας την ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη.

-Επ αφορμή εκείνου του γεγονότος υπήρξε απαίτηση που αποτυπώθηκε ως πάγια θέση στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Π.Ο.ΑΣ.Υ,ότι είναι απαράδεκτη η αναφορά κάποιου ως "όργανο" σε Αστυνομικό.

-Επιλέγχθηκε τότε ο όρος Αστυνομικός υπάλληλος.

-Και για πάμπολα χρόνια χρησιμοποιείται ο όρος με μικρές και μόνο εξαιρέσεις-που ποτέ όμως δεν είχαν χαρακτηριστικά απόδοσης σεβασμού σε ένα κρατικό-υπάλληλο- λειτουργό.

-Και κάτι ακόμη...συμπληρωματικά.

-Η εμμονή ορισμένων συναδέλφων στο χώρο να επιλέγουν λογικές χρήσης αριθμού Μητρώου και όχι το ονοματεπώνυμο έχει όμοια με τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά.

-Η όποια εξουσία-όταν αυτή ασκείται κάτω απ το πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων πρέπει να εκφράζεται επώνυμα απ τον ασκούντα αυτή την εξουσία και να τυχαίνει της οφειλόμενης νομικής κάλυψης και προστασίας.

-Οι αριθμοί επωμίων που φέραμε στις στολές οι προερχόμενοι απ την τέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ είχαν τα χαρακτηριστικά της αντίληψης που υπήρχε τότε για το χώρο.

-Και ήταν η στρατοκρατική αντίληψη.

-Μήπως όλο αυτό που σήμερα συμβαίνει με ορισμένους,τείνει να επαναφέρει τέτοιο καθεστώς για το χώρο?

-Μήπως κάποιοι ονειρεύονται επιστροφή στο παρελθόν?

-Ας το χωνέψουν όμως όλοι.

-Μηδέ του πρωθυπουργού αυτής της χώρας εξαιρουμένου.

-Η Αστυνομία είναι κοινωνικός και όχι κυβερνητικός μηχανισμός επιβολής της κομματικής επιλογής ενός εκάστου κυβερνώντος.

-Διαφορετικά ας μη μιλούν για δημοκρατία.

Υ.Γ.

-Ο όρος Αστυνομικός Υπάλληλος κατοχυρώθηκε ουσιαστικά επίσημα στον τίτλο της αναγνωρισθείσας απ το Κράτος Ομοσπονδίας μας.

-Εξ ου και το όνομα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.