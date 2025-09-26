Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Κοιν.: 1)Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

2)Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Θέμα: «Όπλο» στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η τεχνητή νοημοσύνη

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του, στο επετειακό περίπτερο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, εξήγγειλε την πιλοτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην εκπαίδευση, με τη δημιουργία και τη χρήση ειδικού λογισμικού, το οποίο θα αξιοποιείται επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την υποβοήθηση διδασκόντων και φοιτητών.

Επειδή το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει αναδείξει και στο πρόσφατο 35ο πανελλαδικό συνέδριο, το ζήτημα της αξιοποίησης της Πληροφορικής και των σύγχρονων δεδομένων αστυνομικής λειτουργίας (τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συστήματα επικοινωνίας κ.λπ.), οφείλουμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των αστυνομικών λειτουργιών, η οποία, σύμφωνα και με τις δικές σας παραδοχές, είναι απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ήδη, γνωρίζουμε ότι τα σύγχρονα εργαλεία της πληροφορικής αξιοποιούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την εξιχνίαση εγκλημάτων, την ταυτοποίηση υπόπτων και άλλες υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με την EUROPOL και σημαντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το “HORIZON 2020” (pop AI και AIDA) που αποσκοπούν στην ενημέρωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανή ένταξή της στην καθημερινότητα του αστυνομικού προσωπικού, μέσω της δημιουργίας ειδικών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης επιβολής του νόμου.

Επειδή η εξέλιξη των τεχνολογιών είναι πλέον τάχιστη, και επειδή το οργανωμένο έγκλημα, δυστυχώς, πολλές φορές έχει αποδείξει ότι προπορεύεται, πιστεύουμε ότι κάθε δυνατή ευκαιρία ένταξης των νέων αυτών εργαλείων στη λειτουργία της αστυνομίας δεν πρέπει να παραβλέπεται, αλλά αντιθέτως να αποτελεί βάση εκμετάλλευσης για την αναβάθμιση των παραδοσιακών τρόπων δράσης της ΕΛ.ΑΣ., σε όλα τα επίπεδα.

Η προαναφερόμενη πιλοτική εφαρμογή, λοιπόν, της τεχνητής νοημοσύνης για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, ως φαίνεται, για την ένταξή της και στο οπλοστάσιο της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα για να καλύψει ζωτικές ανάγκες λειτουργίας ακόμα και των Αστυνομικών Τμημάτων. Κατά αντιστοιχία του βοηθού διδασκαλίας στα μαθήματα, να λειτουργήσει βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας που θα τοποθετηθεί στα τμήματα για να υποστηρίζει αστυνομικούς ή πολίτες, όταν προσέρχονται στις αστυνομικές υπηρεσίες για τους δικούς τους λόγους.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πρότασή μας και να μας ενημερώσετε επ’ αυτής αλλά και συνολικότερα για τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των αστυνομικών λειτουργιών ειδικά στο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στον αιώνα της ΤΝ η Ελληνική Αστυνομία είναι καιρός να αποκτήσει και αυτή τα πιο «έξυπνα» εργαλεία, με τις αναγκαίες βεβαίως ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και των κοινωνιών μας.