Όπλα χωρίς άδεια εντοπίστηκαν στο σπίτι του Χρήστου Μαυρίκη: Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα

Οπλισμός, τον οποίο κατείχε χωρίς άδεια, εντοπίστηκε κατά την έρευνα των Αρχών στο σπίτι του Χρήστου Μαυρίκη στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν πέντε πιστόλια κρότου λάμψης, ένα φωτοβολίδων και δύο αεροβόλα τυφέκια.

Ο Μαυρίκης, γνωστός για τη συμμετοχή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του ΟΤΕ τη δεκαετία του 1980, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (16/2), μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην οικία του, στα Σπάτα όπου είχε ταμπουρωθεί.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε πυροβολήσει δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του.

Κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Χρήστος Μαυρίκης, είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.

Μίνα Καραμήτρου

cnn.gr