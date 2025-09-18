Όπερα στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας από την ΕΦΑ Ημαθίας και τον Δήμο Νάουσας

Άριες του 17ου και 18ου αιώνα από συνθέτες όπως οι Handel, Monteverdi, Purcell, Giacomelli, Vivaldi, Lully και Cesti θα απολαύσει το κοινό, σε ένα μοναδικό σκηνικό περιβάλλον, την προσεχή Κυριακή. Η οπερατική παράσταση «Lamento - Του Έρωτα και του Θρήνου» θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, σε μία εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και ο Δήμος Νάουσας.

Υψηλό δράμα, έντονη συγκίνηση, τολμηρή φωνητική γραφή και ατμοσφαιρικά περάσματα συνθέτουν μια αναδρομή δύο αιώνων στην ιστορία της όπερας - από τα πρώτα της βήματα στις αρχές του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 18ου, την περίοδο που συνδέθηκε στενά με την αρχαία ελληνική μυθολογία και γραμματεία.

Διαβάστε επίσης

Το σκηνικό περιβάλλον αντλεί έμπνευση από το τοπίο της Μίεζας μέσα από μια τοποειδική σκηνογραφική προσέγγιση, όπου κυριαρχούν το φυσικό κάλλος του χώρου και ο φωτισμός. Ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης αποτελεί η αναβίωση του ιστορικού κοστουμιού της Μαρίας Κάλλας για την Ιφιγένεια εν Ταύροις στη Σκάλα του Μιλάνου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης Ελληνίδας μονωδού.

Τη σύλληψη, σκηνοθεσία, σκηνογραφία και ενδυματολογία υπογράφει ο Τάσος Πρωτοψάλτου, στη θεόρβη είναι ο Νίκος Παναγιωτίδης και σοπράνο η Βιργινία Γκαϊντατζή.

Η όπερα στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας θα παρουσιαστεί σε μία και μοναδική βραδιά την Κυριακή στις 8μιση το βράδυ.