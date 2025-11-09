Open Day στη Σχολή Ικάρων - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, Open Day στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στους χώρους της Open Day ξεναγήθηκε η Α.Ε. ο Προέδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από τη στρατιωτική και πολιτική Ηγεσία, μετά το πέρας της τελετής του Επίσημου Εορτασμού, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο προσήλθε και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλήθος επισκεπτών — μεταξύ των οποίων οικογένειες, μαθητές και φίλοι της ΠΑ — είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητές της, μέσα από μια σειρά δράσεων και διαδραστικών εμπειριών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

Εκθέσεις φωτογραφίας και εργαστήρια αερομοντελισμού από τους Συλλόγους «Αναχαίτιση», «Απογείωση», «Δαίδαλος» και «Ελληνικά Φτερά»

Αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης μεταξύ της ΣΙ και παλαίμαχων αθλητών

Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ολυμπιονικών

Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»

Επίδειξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone Show)

Συναυλία με τη συμμετοχή επώνυμων καλλιτεχνών και της Μουσικής της ΠΑ

Food & Drink Spots για το κοινό

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παραβρέθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της Open Day, όπου υποδέχθηκε και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό που επισκέφθηκε τη ΣΙ, εκφράζοντας τη χαρά και την εκτίμησή του για τη θερμή ανταπόκριση όλων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους μαθητές σχολείων από το Διδυμότειχο και τα Ανώγεια, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από την ΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του εορτασμού, να προσφέρουν με ιδιαίτερη χαρά συμβολικά αναμνηστικά δώρα στον Αρχηγό ΓΕΑ, ενώ το κοινό εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο και την προσφορά της ΠΑ.