ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «συμμορία της Κάρλας» στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Tη δράση εγκληματικού δικτύου που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας χρήματα υπό μορφήν αγροτικών επιδοτήσεων, αποκάλυψε έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Ως μέλη του συνελήφθησαν, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αττική και στην Κρήτη, 37 άτομα, ενώ ακόμα πέντε άτομα που αναζητήθηκαν κατάφεραν να διαφύγουν. Το ένα από αυτά φέρεται να βρίσκεται στη Ρουμανία. Στη δικογραφία της ΔΑΟΕ αναφέρονται τα ονόματα συνολικά 120 κατηγορουμένων, με αστυνομικές πηγές πάντως να διευκρινίζουν ότι οι 80 δεν είχαν ενεργό ρόλο στη δράση του εγκληματικού δικτύου και ως εκ τούτου δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Διαβάστε επίσης

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που ανέθεσε προ μηνών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPΟ) στην Ελληνική Αστυνομία, με την έρευνα να αφορά την τετραετία από το 2018 έως το 2022. Σε αυτό το διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει ότι το κύκλωμα πέτυχε να εισπράξει υπό μορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» εκτιμάται πως υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να αγγίξουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα είχαν δύο άτομα, ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώτος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) με έδρα τα Γιαννιτσά (η εμπορική επωνυμία του βρίσκεται στη διάθεση της «Κ»), ενώ ο δεύτερος συνεργαζόταν με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη με περισσότερα του ενός ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα συγκέντρωναν δηλώσεις ΟΣΔΕ (όπως λέγονται οι αιτήσεις για χορήγηση επιδοτήσεων), τις οποίες εν συνεχεία κατέθεσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις συντάσσονταν επ’ ονόματι ατόμων που ουδεμία σχέση και γνώση είχαν με την υπόθεση, αλλά οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν τους ΑΦΜ τους δίχως οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Σε άλλες περιπτώσεις οι αιτούντες συμμετείχαν εν γνώσει τους στην εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα αρχηγικά μέλη να εισπράττουν ως αμοιβή για τη διαμεσολάβησή τους ποσοστό επί της εκταμιευθείσας επιδότησης.

Συνελήφθησαν 37 άτομα, κυρίως σε Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη, ενώ ακόμα πέντε κατάφεραν να διαφύγουν. Από το 2018 έως το 2022 είχαν λάβει περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω ήταν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να είχαν πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα, τις πληροφορίες που αφορούσαν το πού υπήρχαν διαθέσιμες εκτάσεις που μπορούσαν να δηλωθούν ως ιδιωτικά βοσκοτόπια και πού όχι. Πρόσβαση στους σχετικούς χάρτες μπορούσαν να έχουν είτε μέσω των ΚΥΔ είτε μέσω συνδέσμων τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δράση του 38χρονου από τα Γιαννιτσά ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία. Εις βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για απάτη εις βάρος του οργανισμού, καθώς φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση για έκταση που είχε δηλώσει ψευδώς ότι του ανήκε υποβάλλοντας πλαστή δήλωση Ε9. Το 2024 η υπόθεσή του οδηγήθηκε στο ακροατήριο, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή. Στενό συγγενικό του πρόσωπο συμμετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής, κάτι που ο ίδιος ο 38χρονος φέρεται να επικαλείτο ή να χρησιμοποιούσε για να «ψαρεύει» πελάτες. Κατηγορούμενοι – συλληφθέντες είναι και ο πατέρας του 38χρονου στα Γιαννιτσά και η σύζυγός του. Ο 38χρονος κατέθετε χρήματα από αυτά που παρανόμως εισέπραττε σε λογαριασμούς τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση του 36χρονου από τη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης συνολικά τεσσάρων ΚΥΔ της περιοχής. Δήλωνε ιδιοκτήτης μελετητικού – γεωπονικού γραφείου και με αυτή του την ιδιότητα συγκέντρωνε δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις οποίες υπέβαλλε στον οργανισμό μέσω των συνεργαζόμενων ΚΥΔ. Το ένα από αυτά τα ΚΥΔ ανήκει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα με αφορμή την υποβολή μέσω του συγκεκριμένου ΚΥΔ αίτησης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδότηση δήθεν βοσκοτοπικής έκτασης που όμως βρισκόταν στην περιοχή της λίμνης Κάρλα. Οπως διευκρίνισε στην «Κ», το ΚΥΔ ιδιοκτησίας του είχε διακόψει εδώ και περίπου μία διετία τη συνεργασία με τον 36χρονο, ενώ απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση της «Κ» δήλωσε ότι ο 36χρονος ήταν αυτός που είχε φέρει στο γραφείο του την πλαστή αίτηση ΟΣΔΕ για τα βοσκοτόπια στην Κάρλα.

Εικονικά τιμολόγια

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων».

Γιάννης Σουλιώτης

kathimerini.gr