Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν - Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε στο Περιστέρι το βράδυ της Δευτέρας, μετά τον αγώνα του Ατρόμητου με την ΑΕΛ. Όπως αποκαλύπτει σε βίντεο-ντοκουμέντο το onlarissa.gr, οπαδοί γνωστής αθηναϊκής ομάδας επιτέθηκαν σε οχήματα εκδρομέων της ΑΕΛ, προκαλώντας υλικές ζημιές ενώ ακολούθησε και συμπλοκή.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, στην επιστροφή τους, περίπου δέκα οχήματα των «βυσσινί» πέρασαν μέσα από το αστικό κέντρο των Δυτικών Προαστίων.

Λίγο αργότερα, περίπου 25 οπαδοί της αθηναϊκής ομάδας τους περίμεναν οπλισμένοι στην οδό Λενορμάν, κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι χούλιγκαν προσέγγισαν τρία οχήματα των Λαρισαίων, προκαλώντας τους υλικές ζημιές με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

Οι εκδρομείς της ΑΕΛ αντέδρασαν άμεσα, επιχειρώντας να αμυνθούν με ό,τι αντικείμενα βρήκαν, όπως ζώνες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή στη μέση του δρόμου. Στο βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά στα social media, ακούγεται άνδρας να περιγράφει την επίθεση, με άτομα να σταματούν αυτοκίνητα και να αρπάζουν αντικείμενα από μέσα.

Παρέμβαση της αστυνομίας

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία ειδοποιήθηκε από περαστικούς. Οι Αθηναίοι χούλιγκαν τράπηκαν σε φυγή μόλις αντιλήφθηκαν την προσέγγιση των δυνάμεων.

Τέλος, οι αρχές προσήγαγαν μερίδα των εκδρομέων της ΑΕΛ για εξακρίβωση στοιχείων. Ωστόσο, αφού έγινε σαφές ότι δεν ήταν οι υπεύθυνοι για την πρόκληση του επεισοδίου, αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα.