Το όμορφο δώρο του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης στο πρώτο παιδί που γεννήθηκε το έτος 2026 στην πόλη της Κοζάνης

Τo Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, δώρισε για 5η συνεχόμενη χρονιά χθες (04-01-2026) το πρωί ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο πρώτο παιδί που γεννήθηκε το έτος 2026 στην πόλη της Κοζάνης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού, σε θέματα οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, Αστυνόμος Α΄ κ. Ελευθέριος Καραδίσογλου, επισκέφθηκε το «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, παρουσία της Διοικητή αυτού κας. Ευτυχίας Καπάτου, και ευχήθηκε υγεία στο νεογέννητο μωρό της οικογένειας, τονίζοντας ότι η σωστή χρήση του παιδικού καθίσματος αποτελεί βάση για την απόκτηση σωστής οδικής παιδείας και κυκλοφοριακής ασφάλειας και παρέδωσε σε μια συμβολική κίνηση ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στην οικογένεια Παναγιώτη Ζαρκάδα και Μαρίας Ινακίδου Ζαρκάδα, επισημαίνοντας ότι η κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινάει από την πρώτη έξοδό μας από το μαιευτήριο.

Η οικογένεια του νεογέννητου κοριτσιού παρέλαβε με ιδιαίτερη χαρά το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, για την ευγενική αυτή κίνηση των αστυνομικών.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης από νεαρή ηλικία, καθώς η έγκαιρη ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας προστατεύει αποτελεσματικά τους μελλοντικούς οδηγούς, ώστε να γίνουν καλοί και ασφαλείς οδηγοί στο μέλλον, καθότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.