Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής: Εθιμοτυπική Επίσκεψη και Προσφορά Δώρων σε Τροχονόμο στο Αιγάλεω

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εθιμοτυπική επίσκεψη στο Αιγάλεω από τον Πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και μέλη του Ομίλου. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας: ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, ο Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Ταξίαρχος Λυκούργος Μπιτσακάκης, ο Διοικητής του Α΄ Τ.Τ. Δυτ. Αττικής Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, ο Διοικητής του Τ..Δ.Ε.Ε.. Αιγάλεω Αστυνόμος Α' κ. Μιχαήλ Βλασταράκος και ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Λάμπρος Σκλαβούνος. Η επίσκεψη είχε στόχο να τιμήσει την τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στην περιοχή του Αιγάλεω (Ιερά οδός και Θηβών).

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την τροχονόμο, η οποία βρισκόταν στην υπηρεσία της, παρά τις γιορτές, προσφέροντάς της δώρα ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για την αφοσίωση και το επαγγελματισμό του. Η παρουσία του Δημάρχου Αιγάλεω στην επίσκεψη προσέδωσε έναν επιπλέον χαρακτήρα σε αυτή την κίνηση, ενισχύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνομίας και των πολιτών

Η προσφορά των δώρων είχε έναν έντονα συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας την αξία του έργου των αστυνομικών, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους σε ώρες που οι υπόλοιποι πολίτες απολαμβάνουν τις γιορτές τους. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και οι τοπικοί φορείς αναγνώρισαν την αφοσίωση του τροχονόμου, τιμώντας την προσφορά του για την ευημερία και την ασφάλεια της κοινότητας.

Αμέσως μετά την επίσκεψη, όλοι οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στα γραφεία του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ακολούθησε ένα παραδοσιακό κέρασμα. Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε μια ευχάριστη ευκαιρία για αλληλεπίδραση και ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Η εθιμοτυπική αυτή επίσκεψη και η προσφορά δώρων αναδεικνύουν τη σημασία της αναγνώρισης του έργου των αστυνομικών και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των τοπικών φορέων και των πολιτών. Ενισχύεται έτσι η αίσθηση της κοινότητας και της συνεργασίας για την επίτευξη ενός ασφαλέστερου και πιο αρμονικού κοινωνικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η προσφορά των ανθρώπων που εργάζονται ακούραστα για το καλό της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε σημαντικές στιγμές όπως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.