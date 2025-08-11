Ομάδα ΔΡΑΣΗ υπό…ΔΙΑΛΥΣΗ !

Ουκ ολίγες φορές είναι αυτές που έχουμε αναφερθεί στην υποστελέχωση της μονάδας χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα ! ( Ενίσχυση προσωπικού στην Ομάδα ΔΡΑΣΗ:Μια ανάγκη που δεν μπορεί να περιμένει άλλο… ΟΠΚΕ – ΔΡΑΣΗ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΦΕΑΑ – του Ε. Ανδρουλάκη αντιπροσώπου ΠΟΑΕΦ ) Επιγραμματικά για να δώσουμε μια εικόνα του προβλήματος που επικρατεί αναφέρουμε ότι, το 2021 η μονάδα απαριθμούσε 360 άτομα προσωπικό και 27 ομάδες, ενώ αυτήν την στιγμή η υπηρεσία έχει φτάσει στο όριο λειτουργίας της με κάτω από 50% του προσωπικού 170 άτομα και 13 ομάδες !

Τονίζουμε ότι με την υπάρχουσα κατάσταση διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα συνάδελφοι με τόσες ελλείψεις προσωπικού που καλούνται να αντιμετωπίσουν συνήθως πολυάριθμο πλήθος μπαχαλάκηδων, και μέσα σε αυτό να πρέπει να τους αντιμετωπίσουν με προστατευτικά υλικά που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση ! Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε γιατί μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θα έπρεπε να είναι πάντα “γεμάτη” αλλά θα χρειαστούμε αρκετές σελίδες να γράψουμε και άλλες τόσες για τους λόγους τους οποίους επιλέγουν να φύγουν συνάδελφοι ψάχνοντας ένα καλύτερο υπηρεσιακό περιβάλλον ! Σε μια σειρά λοιπόν από επαφές που είχαμε εδώ και αρκετό καιρό ώστε να γίνει κατανοητό το πρόβλημα που υπάρχει λύση δεν έχει δωθεί ακόμα, και έχουμε μείνει στο θα…

Σε συνέχεια αυτών των επαφών 08/05/2025 είχαμε συνάντηση με την Ταξίαρχο της Δ.Δ.Ε.Ε.Α Κα.Γύπαρη Ζαμπία που της θέσαμε τους προβληματισμούς μας και μας διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει για την ενίσχυση της μονάδας με έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό μετά το καλοκαίρι, πράγμα για το οποίο όπως μας είπε είναι ενήμερος και σύμφωνος και ο Γενικός ! Μένει να δούμε λοιπόν αν από την θεωρία αυτή την φορά περάσουμε στην πράξη, γιατί μια υπηρεσία όπως η ΔΡΑΣΗ που έχει προσφέρει πολλά στο κοινωνικό σύνολο και στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης μόνο και μόνο με την παρουσία της, θα γίνει παρελθόν όπως ο προκάτοχος της το 2015…πράγμα αναπόφευκτο αν συνεχιστεί ο κατήφορος !

Όλες οι απαραίτητες επαφές και Συνδικαλιστικές ενέργειες εξαντλήθηκαν στο έπακρο, σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ,σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και τελευταία σε επίπεδο Διεύθυνσης σε συνάντηση με την Ταξίαρχο. Αναπτύχθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές των προβλημάτων ώστε αν «ω μη γένοιτο» προκύψουν συνέπειες στο μέλλον να μην μπορεί να προταχθεί η άγνοια ως δικαιολογητική βάση ! Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΡΑΣΗ επανασυστάθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό επαρκής , λειτουργική και αυτάρκης ώστε να περιφρουρήσει την τάξη και να καλύψει κενά που είχαν παραδώσει περιουσίες στο έλεος μπαχαλάκηδων, με αυτή την υποχρέωση επιβάλλεται η Ηγεσία να προστατεύσει το έννομο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών και των εργαζόμενων που την προασπίζονται !

Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και καταθέτουμε προτάσεις, σε όσους έχουν θεσμική και υπηρεσιακή υποχρέωση, διότι αν χρειαστεί να αποδώσουμε ευθύνες, θα το κάνουμε απερίφραστα αλλά τότε θα είναι αργά και οι συνέπειες δυσβάσταχτες .

Δ. Βρετάκος – Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

Ε. Ανδρουλάκης – Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Ε.Φ.